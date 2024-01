Un canadiense prueba el roscón de Reyes y su reacción genera un gran debate

Ya está aquí uno de los momentos más esperados de la Navidad: el día de Reyes. Esto significa que, además de la llegada de los tres magos de Oriente, también podremos disfrutar por fin del roscón de Reyes. Ya os narramos cuál fue el veredicto de una española que compara el roscón español elaborado en EEUU y la rosca de Reyes mexicana; hoy os traemos un vídeo de un canadiense probando el roscón de Reyes español.

Una española ha compartido en Tik Tok la reacción de su novio, canadiense, al probar el tradicional roscón español. Las redes sociales son un canal muy usado para compartir las experiencias que se viven en el día a día, por lo que esta publicación se ha vuelto viral en poco tiempo. ¿Qué nos puede gustar más que un vídeo de Tik Tok sobre qué opinan los extranjeros de nuestra comida?

@lorena.serrano comienza el vídeo partiendo un trozo de roscón a su novio. "Vale, tenemos pastel de rey", intenta acertar el joven. Sin embargo, Lorena lo corrige y le dice el nombre correcto: roscón de Reyes. "Con una chuche también, qué guay", se refiere el canadiense a la fruta del dulce.

El joven lo prueba. "La crema aquí, perfecto. Me encanta, es como el helado", se refiere a la nata del interior. El canadiense vuelve a pasar el dedo por el relleno del roscón y lo vuelve a chupar. Parece que le ha gustado bastante.

"No me gusta mucho esta", se queja de la fruta escarchada. "A nadie le gusta", confiesa la novia. Tras quitarle esta parte que no le termina de agradar, vuelve a añadir: Sí, mucho mejor así. Dios mío, me encanta. Está como de 9,5. Cerca del 10", lo puntúa. Además, dice que es una de las comidas españolas que ha probado que más le gusta.

Algo típico de los roscones son las figuritas que llevan en su interior. Sin embargo, parece que el canadiense no ha tenido suerte y no ha conseguido ninguna: "No tengo rey o haba. Es bueno, creo, ¿no?".

El vídeo termina con el joven comiendo otro trozo de roscón. "Otro porque es muy blando, es perfecto". Sin duda, nuestro tradicional postre no solo triunfa en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras.

El vídeo ha alcanzado ya más de 300 mil visualizaciones y algunos usuarios han querido dejar un comentario también. Muchos han hecho referencia a la fruta escarchada del roscón: "A todo el mundo le gusta el roscon de reyes y solo a un pequeño grupo le gusta la fruta escarchada"; "a mi me gusta la fruta del roscón de reyes, excepto la naranja"; "soy la rara a la que le gusta la fruta escarchada, representan las piedras preciosas de la corona de un rey que es el roscón, son imprescindibles".

Sin duda, el roscón es una de las joyas de nuestro país, y este canadiense lo puede corroborar. Ya solo nos queda disfrutar esta mágica noche del roscón, ya sea con fruta escarchada o sin ella.