¿Cuál es la mejor forma de cocinar la carne? Una discusión que ha enfrentado a España contra Argentina

Pese a que hay países que comparten algunos de sus platos y que tienen dietas bastante similares, la realidad es que la mayoría suelen cocinar la comida de formas tan variadas que, en más de una ocasión, hay opiniones que pueden llegar a chocar con las de otros. Y, por lo que parece, esto es precisamente lo que ha ocurrido en estos momentos entre los españoles y los argentinos, quienes se han enzarzado en una discusión alrededor de cuál es la forma correcta de cocinar la carne.

Aunque el asado argentino ya es mundialmente conocido, parece que no todos están de acuerdo con que ellos sepan cuál es la mejor forma de preparar la carne, algo que se ha visto reflejado en la publicación de Álex Chiner. Porque, según ha revelado el influencer, después de que Peldanyos subiera un vídeo de su cena de Nochevieja, empezaron a recibir decenas de mensajes de argentinos, quienes criticaban que la carne que habían preparado estaba cruda. Frente a esta situación, Chiner no ha dudado en responder de forma contundente, motivo por el que les ha dicho que no tienen "ni putísima idea de comer carne".

Y, como era de esperar, esto solo ha provocado que la discusión se avivara todavía más, de forma que su publicación se ha llenado de respuestas en las que no solo reafirmaban una vez más que estaba cruda, sino que también le han enseñado cómo debería estar cocinada para que estuviera bien, según ellos.

Finalmente, esta ha terminado convirtiéndose en una discusión que no ha ido a ningún lado, ya que ninguno de los dos lados ha cambiado de opinión, y se han mantenido firmes con sus ideas. Porque, al final, cada uno terminará comiéndose la carne de la forma que ellos consideren mejor, y no como le diga un desconocido que es mejor, especialmente porque al final cada persona tiene un gusto distinto.