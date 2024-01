Compara la rosca de Reyes comprada en EEUU y el roscón español: su reacción se vuelve viral

Los dulces de Navidad son ya parte de nuestra tradición y cultura, por eso cuando probamos los postres navideños de otros países nos pueden resultar algo raros. La tiktoker @NuryCalvo vive en Florida, Estados Unidos, y ha decidido investigar qué se come en este país la noche de Reyes con la intención de compararlo con el típico roscón español. Finalmente, ha comprado una rosca de Reyes mexicana.

La española se ha grabado probando el dulce mexicano y el español, aunque este último hecho en Estados Unidos, y ha compartido su reacción en la red social. Tik Tok nos encanta, y más si es para hablar de comida, por lo que en a penas tres días el vídeo ha conseguido más de 800 mil visualizaciones y 26 mil me gustas. ¿Cuál será su escrutinio final? ¿Tendrá regalitos dentro de él al igual que el roscón español?

"Esta me dio mala pinta", comienza la comparación refiriéndose al postre mexicano. Aunque añade, "siendo comida mexicana, dudo que esté mala". Explica que la rosca le costó 11,99 dólares, mientras que el roscón, 30, aunque dice que "para 30 lo veo un poco esmirriado".

Procede a probarlos. Primero corta un trozo de la rosca: "no sabe a roscón, sabe como a bizcocho, como a un bollo. Está bueno". Lo siguiente que cata es el roscón, aunque se sorprende de lo duro que está cuando comienza a cortarlo. "Está bueno. Está sequito también", añade @NuryCalvo.

La española termina el vídeo diciendo "creo que podríamos encontrar mejor rosca de reyes, pero me gustan las dos y son un concepto totalmente distinto".

El vídeo ha conseguido casi mil comentarios. Muchos de ellos son de mexicanos que defienden su postre nacional: "El año pasado probé el roscón en Madrid y me quedo con mi Rosca de reyes jeje"; "No se puede comparar una rosca de reyes mexicana comprada en us vs una en México". Sin embargo, algunos han querido centrarse en lo que nos une a mexicanos y españoles y dejar a un lado esta competencia gastronómica "soy de México y hoy me enteré que existe el roscón de Reyes, aunque pensando un poco, no es nada raro que compartamos esa tradición".

Si viajas a México en los días cercanos a la noche de Reyes, ya sabes lo que tienes que probar. Y, si comes rosca de reyes, ¡que no se te olvide grabar tu reacción y subirlo a Tik Tok! Quizás consigas volverte viral al igual que esta joven española.