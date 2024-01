Se come 24 uvas en Nochevieja para recordar a su esposa fallecida: una historia que ha conmovido a las redes

Cuando uno se casa, siempre le promete a la otra persona que la amará hasta que la muerte los separe. Y, aunque hay amores que terminan antes de que esto ocurra, hay otros que se mantienen fuertes incluso después de que la Parca separe sus caminos, como es el caso del que tenían los abuelos de la tuitera Maura Cervantes, quien ha compartido una historia que ya ha conmovido a todas las redes.

Porque, aunque su abuela ya no está con ellos, a su abuelo le resulta imposible no mantenerla presente en su día a día y en todas las celebraciones importantes, algo que se ha visto reflejado en Nochevieja, cuando decidió comerse 24 uvas en lugar de 12. Tal y como ha revelado la tuitera, esto es algo que decidió hacer por su abuela, ya que tener su foto sobre la mesa no le parecía suficiente para recordarla, motivo por el que quiso comerse tanto sus uvas como las que se hubiera comido ella si estuviera con ellos.

Perder a un ser querido es, sin duda, uno de los sentimientos más dolorosos por los que puede pasar cualquier ser humano, porque, incluso si se preparan emocionalmente para esta despedida, es inevitable sentir un gran vacío por tener que decirle adiós a esa persona especial. Y, precisamente por esto, no es de extrañar que tantos se hayan conmovido por el esfuerzo de su abuelo por mantenerla presente, porque, aunque no saben cuánto hace que les dejó, el hecho de que siga amándola tanto es algo que ha conseguido emocionar a miles de usuarios.

A raíz de esto, las redes no han tardado en compartir y hablar sobre esta bonita historia de amor, momento en el que algunos han bromeado al decir que incluso una bala dolería menos que este tuit, ya que ha conseguido dejar entre lágrimas a miles de usuarios, quienes confiesan que han vuelto a creer en el amor gracias a este hombre.