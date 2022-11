El calendario de curas sexys: la locura más viral traída del Vaticano

Puede que los ingresos de la Iglesia estén en horas bajas, pero pocos se imaginaban que pudiese existir una fuente de ingresos como esta: una tuitera se ha hecho viral después de compartir el calendario que una amiga le había traído desde la Ciudad del Vaticano, que incluye imágenes de algunos de los curas más jóvenes y atractivos que habitan el país. Esta idea tan bizarra ha provocado las risas (y algún que otro pensamiento oscuro) de miles de personas.

Gracias a la información aportada por otros usuarios, se ha descubierto que algunas de estas imágenes, si no todas, llevan más de diez años formando parte de esta edición tan curiosa del calendario romano, y hay quien incluso se dedica a coleccionarlos por las risas. Por desgracia, esta reutilización de imágenes le ha quitado algo de fantasía al asunto, ya que es probable que algunas de las personas que salen en él estén ya al borde de la edad de jubilación.

Es poco probable que esta idea tenga una relación directa con la Iglesia Católica, y que sea más bien una idea curiosa de alguno de los vendedores de souvenirs de la ciudad. Sea como sea, si cuenta, al menos, con diez ediciones a sus espaldas, no cabe duda de que se trata de un producto de gran éxito entre los turistas que visitan El Vaticano; ya sea por lo divertido que resulta, o por alguna otra razón cuestionable en la que será mejor no entrar, si no queremos que nos excomulguen.

Las respuestas en Twitter al asunto dejan claro que la gente tiene muy malas ideas y kinks de los más particulares, así que recomendamos proceder con precaución a aquellos que se metan en los citados de este tuit viral.