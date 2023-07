Un camarero español queda sorprendido con lo que hizo un turista: "Las mojó en café"

Aunque normalmente las terrazas de los bares españoles están repletas, cuando llega el verano es más difícil coger sitio y siempre es con reserva previa. De hecho, España es un país que atrae turistas y que el sector de la hostelería siempre tiene anécdotas sorprendentes para contarnos. Así ha sucedido en una cafetería de Sevilla, que ha dejado en shock a gran parte de los usuarios de Twitteral ver el vídeo que se ha hecho viral con más de 1.200 retuits, 4.800 'me gusta' y 540.000 visualizaciones.

Un camarero de la cafetería Donald de Sevilla no se lo ha pensado dos veces y ha contado la anécdota más graciosa, que le ha podido pasar durante los últimos 48 años, al programa Andalucía Directo de Canal Sur. Y es que resulta que un cliente extranjero le pidió un plato de gambas y un café con leche y la lió.

"El otro día llegó un guiri, vio estas gambas en el mostrador, se le antojó al hombre y le puse cinco gambitas y su café con leche. También le puse agua para lavarse las manos", cuenta el camarero mientras muestra un plato de gambas, un café y un pequeño cuenco de agua a Andalucía Directo.

Sin embargo, tras esto el camarero añadió que "el hombre lo primero que hizo fue pelar las gambas y una vez que las peló las metió en el café y empezó a mojarlas y a comérselas". Pero hay más y es que lo que más sorprendió es que nada más degustar las gambas "se limpió las manos con la servilleta, cogió esta agua calentita que tenemos para lavarse las manos y se bebió el agua caliente".

Un hecho que ha sorprendido a multitud de usuarios en Twitter y que se ha hecho viral, por lo que decenas de personas no se lo han pensado dos veces y han dado su opinión al respecto.

"Al menos peló las gamas, yo he conocido a un guiri que se las comía sin pelar", responde una usuaria de esta red social mientras que otros han preferido descargarse el video para compartirlo a través de otras aplicaciones.

Otra de las respuestas de uno de sus seguidores que más impresiona: "Pedir atún encebollado con café había visto pero esto lo ha superado".

Aunque no parezca real, no es la primera vez que sucede porque otras personas dicen que han visto "cosas que no se pueden explicar" en el mundo de la hostelería.