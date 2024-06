Carmen Farala causa furor en redes gracias a su vestido de macarrones: "Me dijeron que había que servir y yo llevé pasta"

Carmen Farala, ganadora de la primera edición de Drag Race España, ha vuelto a sorprender al público y a la crítica con su última creación: un vestido confeccionado íntegramente con macarrones. Esta inusual prenda, que fue la estrella en los Premios Academia de la Moda Española 2024, celebrados el pasado jueves, ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

Farala compartió con sus seguidores un video del making off del vestido, revelando los detalles del arduo proceso que duró más de tres semanas. "Me dijeron que había que servir y yo llevé pasta para todos", bromea en el video, mostrando su característico sentido del humor. El video comienza con Farala explicando su inusual elección de materiales. "En esta ocasión, no toca ir a la tienda de telas, sino que vamos a ir al supermercado a por macarrones", comenta. La drag queen utilizó una variedad de pastas para crear diferentes tonalidades en el vestido, incluyendo pasta común, integral y vegetal.

El proceso descrito por Farala fue meticuloso. "Tras calibrar todos y cada uno de los macarrones que voy a utilizar para separarlos por tamaño, vamos a crear las bases del cuello y cintura que irán unidas por la espalda con una cremallera para poder entrar y salir del vestido [...] Hay que trabajar con muchísimo cuidado por lo frágil del material: un solo macarrón roto puede arruinar el trabajo de varios días", explica en el video.

El resultado final fue impresionante y Farala no pudo ocultar su satisfacción. Al final del making off, muestra orgullosa el vestido terminado, destacando que se trata de una de sus "creaciones más especiales". Este proyecto no solo reafirma su talento y creatividad, sino que también explica por qué se alzó con la victoria en Drag Race España hace tres años.