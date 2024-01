El cartel de esta universidad advirtiendo sobre lo que los estudiantes hacen en sus ascensores: "¡Hay cámaras vigilando!"

Los ascensores deberían ser espacios seguros y limpios en los que moverte de piso en piso sin necesidad de subir o bajar escaleras. Por ejemplo, en las universidades su uso es muy frecuente para aquellos estudiantes que quizás lleguen tarde a algún examen, o para algunos profesores que se retrasan en sus clases.

Sin embargo, a algunos se les puede ir un poco la mano, ya sea de la forma más escatológica que existe o tal y como ha publicado la Universidad de Michigan, y que ha compartido el cómico Arturo González-Campos en su Instagram.

"Por favor, no usar los genitales para pulsar los botones del ascensor. ¡Las cámaras están grabando!", se lee en el texto de esta hoja pegado en un ascensor de esta universidad.

Rápidamente, sus seguidores han comenzado a dar rienda suelta a su imaginación.

"Joder, si es que no dejan hacer nada", "Deberían de poner también: y no tocarse los ojos después de pulsar el botón", "Y el que llegue al piso 53,campeon", "Menos mal que entiendo el inglés. Si no diría que pone no se qué de la chorra y los botones del ascensor", y hay quien se pone en la piel del vigilante de seguridad: "He visto cosas que vosotros no creeríais, pulsar al 9 y al 2 a la vez con el mismo escrotal, nosequé de rayos C y el hombro de Orión...".

Un ejemplo más de una de las historias que más gusta a los usuarios en las redes sociales: Carteles surrealistas en lugares públicos. Y es que no hay nada como exprimir el ingenio y sacar partido de una situación desagradable.