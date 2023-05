Los carteles electorales más surrealistas: "El Trabuco que tú quieres"

Las elecciones municipales de España de 2023 se celebrarán el domingo 28 de mayo de 2023. Se elegirán a 67.152 concejales de los 8.131 ayuntamientos y a 157 Consejeros de Cabildos insulares. A la vez discurrirán las elecciones autonómicas de España de 2023 y las elecciones a las Juntas Generales del País Vasco de 2023.

Coincidiendo con estas elecciones el cómico valenciano Raúl Antón ha publicado un divertido vídeo en TikTok que se ha vuelto viral superando las 200.000 reproducciones.

Se trata de un top 5 de los carteles electorales más desafortunados en elecciones municipales en España, muchos de las elecciones que tuvieron lugar en 2019 y hasta alguno del extranjero.

1. Centrados en Tías (PP, Lanzarote 2019)

"Está claro que el pueblo se llama Tías pero nadie del equipo de organización le ha podido decir que igual la idea no es la más adecuada", asegura Raúl.

2. Hagamos La Matanza que siempre soñamos (en La Matanza, Argentina)

"De eso que te despiertas y no sabes si tomar cornflakes con leche o hacer una matanza"

3. Puntagorda por delante (Coalición Canaría, La Palma 2019)

"Esto sólo podría mejorar si fuera por detrás", dice entre risas Raúl.

4. Las Rozas con ganas (Más Madrid, 2019)

"No me lo creo, esto tiene que ser falso. Lo que es el eslogan de campaña muy acertado no ha estado", explica Raúl.

5. El Trabuco que tú quieres (PSOE, Villanueva del Trabuco 2019)

"Yo le voto, pero vamos", sentencia.