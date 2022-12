Una chica que fue acosada por tener alopecia triunfa en TikTok con más de un millón de seguidores

Tras ser diagnosticada con alopecia a los ocho años, esta inspiradora mujer ha pasado de ser acosada a crear su propio negocio de belleza.

Chloe Bean, de 23 años, fundó Baldie Bean Beauty y ha estado documentando su nueva forma de vida, que afirma que ha sido como una "terapia" para ella. La alopecia le provocó un acoso extremo cuando era una niña, lo que la dejó con un gran dolor y depresión.

Sin embargo, también la llevó a descubrir una comunidad de personas que sufrian perdida de cabello como ella. Esta gente la recibió con los brazos abiertos, la ayudaron a que inspirara a otros que también se enfrentan a la pérdida de cabello.

Esa joven de Scottsdale, Arizona, fue diagnosticada con la enfermedad autoinmune alopecia areata. Ahora se dedica a inspirar a la gente y a concienciar sobre el problema de la Alopecia.

En una entrevista en 2021 Chloe explicó como se dió cuenta de que se le estaba cayendo el pelo cuando tenía 8 años: "Recuerdo que estaba en la escuela primaria y una mañana, mientras mi mamá me peinaba, notó una calva en la parte posterior de mi cabeza, fue entonces cuando comencé a notar un montón de cabello en las fundas de mis almohadas todas las mañanas".

"He estado calvo tres veces en mi vida ahora y realmente no recuerdo mi reacción inicial la primera vez que me quedé calva porque era muy joven, pero lo que sí recuerdo es sentir que no pertenecía cuando estaba cerca de personas en público o alrededor de mis amigos ya que no era como las otras chicas que tenían un cabello tan largo y hermoso", ha explicado.

Al final decidió dar el paso, perder la verguenza y empezar a usar redes sociales: "El 13 de noviembre de 2016 fue la primera vez que reuní el coraje suficiente para publicar una foto mía calva en Instagram. Después de años de ocultarlo y que me controlara, decidí tomar el control".

Ahora varios años después Chloe tiene más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 1.4 millones de seguidores en cuenta de TikTok donde sube vídeos concienciando sobre la alopecia o promocionando productos de su tienda baldiebean.com.

Incialmente la historia de Chloe se volvió viral después de que sus primos se raparan el pelo como muestra de apoyo. Grant y Carson se dejaron crecer el pelo para poder hacer una peluca para Chloe.

El vídeo ha acumulado superó los 10 millones de visitas y Chloe comentó: "Mis dos primos sabían cuánto extrañaba tener mi cabello, así que después de dejarselo crecer durante dos años, finalmente se afeitaron la cabeza para que pudiera hacerme una peluca con su cabello"

"Fue muy conmovedor saber que tengo una familia dispuesta a hacer básicamente cualquier cosa para ponerme una sonrisa en la cara", sentenció.