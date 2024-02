¿Cómo afecta ser hijo único? La teoría del orden de nacimiento asegura que tiene consecuencias

Si hay una conversación que se ha repetido a lo largo de la vida, es la de que uno no crece con la misma mentalidad si es el hermano mayor o el pequeño, o incluso si es hijo único. Pero, aunque cada uno ha sacado sus propias teorías alrededor de este tema, muy pocos se han parado a investigar qué es lo que dice la ciencia respecto a este tema, algo que sí que ha hecho el tiktoker Zambrana Info, quien ha hablado sobre la teoría del orden de nacimiento.

Esta es una teoría sobre la que habló el psicoterapeuta Alfred Adler, quien aseguró que el orden de nacimiento afecta tanto en la personalidad como en el desarrollo de las personas. En este caso, el tiktoker ha querido hablar sobre el caso de los hijos únicos, quien revela que estos suelen desarrollare en un entorno tan distinto al de los que tienen hermanos, que "hasta su cerebro se desarrolla de forma distinta".

Esto tiene tanto un lado positivo como uno negativo, de forma que el psicoterapeuta aseguró en su estudio que los hijos únicos suelen ser más impacientes, más irritables y les cuesta más tolerar la frustración, algo que termina dándole problemas a la hora de gestionar conflictos. Aun así, no todo es negativo, ya que el tiktoker asegura que los hijos únicos también suelen tener una capacidad intelectual superior y ser más ambiciosos, algo que les permite alcanzar puestos laborales muy elevados y bien remunerados.

Pero, como era de esperar, la teoría del orden de nacimiento no acierta en todos los casos, ya que son muchos los que confiesan que no encajan para nada con la descripción, pese a ser hijos únicos; mientras que otros que tienen hermanos se han sentido totalmente identificados. Sin duda, esta es una teoría que ha conseguido sorprender a muchos, pero que no ha llegado a convencer a todos.