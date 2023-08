¿Cómo se dice "admira el árbol" en finés? Todos están flipando con la respuesta de este profesor en TikTok

TikTok se ha convertido en la plataforma favorita de muchos profesores y profesoras de idiomas para enseñar a sus seguidores no solo el idioma en sí mismo, sino compartir con ellos su cultura y descubrir curiosidades.

Hace unos meses, en las redes se popularizó una frase en finés que a los españoles nos resultó divertida por lo parecida que sonaba al español. La broma consistía, básicamente, en buscar en el traductor o preguntarle a Alexa/Siri cómo se dice "admira el árbol" en finés.

Resulta que esta broma ha llegado hace poco a oídos de Ville Vantonen (@profe_ville) en TikTok, un profesor nativo de finés. En un tono bastante profesional pero sin dejar de ser consciente de lo divertido del asunto, Ville le ha dedicado un tiktok a la famosa frase.

"¿Cómo se dice árbol en el idioma finlandés y por qué esta palabra ha causado tanta polémica en las redes sociales?", comienza diciendo el profesor antes de proceder con la explicación.

"Árbol en finlandés significa 'puu', nada del otro mundo, no es grosero, no es gracioso", prosigue. E intuyendo por donde va el chascarrillo, añade: "Pero no tenemos preposiciones en el finés, entonces cuando queremos decir, por ejemplo, 'admira el árbol' tenemos que declinar la palabra árbol ('puu')..."

Y aquí llega la razón por la que a todos les resulta tan divertida esta frase en finés: "...y cambiar la forma en el caso partitivo: puuta". "Entonces la oración sería: ihaile puuta!", concluye.

El tiktok de @profe_ville, que supera ya las 360 mil visitas y los 35 mil 'me gusta' en la red social, ha generado ocurrentes comentarios con esta expresión. "Mi vecino es un admira el árbol" o "Mi ex admira árboles", dicen los comentarios con más likes.

Sin embargo, se ve que este profesor con casi 10.000 seguidores en TikTok cuenta con mucho apoyo de gente genuinamente interesada por Finlandia, su idioma y su cultura.