Un tiktoker estadounidense cuenta lo que más le ha sorprendido de las casas españolas: "Parece un teléfono de los 90"

Emigrar a otro país puede ser un reto y, además, una situación complicada y bastante difícil por el choque cultural. De hecho, tomar la decisión de irse a vivir a otro lugar implica demasiadas cosas como adaptarse a la cultura, a la forma de relacionarse, hacer nuevas amistades y sobre todo el idioma. Es el caso de un tiktoker, quien reside junto a su familia en España y comparte frecuentemente contenido en sus redes sociales.

Se trata del usuario de TikTok@smithinspain, una familia estadounidense que vive en España y que se ha popularizado en los últimos meses en esta red social, quienes comparten contenido con frecuencia. Y, es que, ahora han compartido con sus seguidores la reacción de uno de los miembros de la familia a una serie de elementos que todos los españoles tenemos en casa, entre ellos un telefonillo.

"Una de las primeras diferencias entre los aparatos de Estados Unidos y España es este telefonillo que parece un teléfono de los años 90. Es una clave para avisar a los miembros del apartamento", comienza el vídeo.

Esto no es todo porque otra de las cosas que más le ha impactado es el frigorífico que "son mucho más pequeños que el típico de Estados Unidos", señala a sus seguidores. Y, además, para finalizar explica que otro de los elementos que no suele ver en Estados Unidos son los interruptores de las luces del baño fuera.

Un hecho que se ha viralizado y que ya ha alcanzado más de los 6.500 'me gusta', 227 comentarios, miles de visualizaciones y multitud de reacciones de sus seguidores. "Soy española, viviendo en España de toda la vida y aun no entiendo lo de la luz fuera del baño". Mientras que otros quedan sorprendidos del choque cultural entre ambos países: "Una pregunta, en los edificios de apartamentos en USA no tenéis porteros automáticos???".