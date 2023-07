Una estudiante ecuatoriana cuenta que es lo que más le ha sorprendido de la universidad en España: "Se me ha hecho muy difícil"

Emigrar a un país totalmente distinto en el que llevas toda la vida viviendo puede llegar a ser una situación complicada y bastante difícil por el choque cultural. Es el caso de una tiktoker ecuatoriana, quien se ha mudado recientemente a España para estudiar y ha compartido con sus seguidores una serie de temas que le han impactado.

Se trata de la usuaria de TikTok @mikaelavlh, una joven ecuatoriana, quien con frecuencia sube vídeos a esta red social. Y, es que, esta vez ha publicado un vídeo explicando a sus seguidores cuáles son las diferentes cosas que más le ha sorprendido de estudiar en España. "Yo soy de Ecuador y vine hace casi un año a España a estudiar", comienza el vídeo.

Posteriormente comparte las cosas que más le han sorprendido. "Este es mi primer año y estas son las cosas que me han tocado", detalla. La primera de las cosas que se ha dado cuenta viviendo en nuestro país es que "lo bien preparados que están los españoles para la universidad" en comparación con Ecuador.

"Yo hice el bachillerato internacional en Ecuador, sentí que sabía hacer cosas", sin embargo, llegó a España y notó que había materias que jamás había estudiado como las matemáticas y estadística y contabilidad. "Tengo materias que nunca he visto en mi vida y se me ha hecho muy difícil empezar desde cero", añade.

Esto no es todo porque otra de las cosas que más le ha llamado la atención está relacionado con las respuestas que restan en los exámenes. "Aquí en la universidad, la mayoría de los exámenes son tipo test. Yo estaba acostumbrada a llenar todas las preguntas, la que esté bien que sume y la que no, pues no pasa nada", cuenta sobre el sistema educativo en Ecuador. Mientras que explica que "si contestas una mal te restan un tercio de los puntos en España".

También le ha llamado la atención el funcionamiento de la universidad y el porcentaje porque "aquí pesan más los exámenes, aunque te manden hacer deberes o trabajos, pero si el examen no lo pasas, entonces suspendes", explica. Eso sí, añade que los exámenes tienen una nota mínima para poder hacer media y que, además, son muy difíciles.

Un hecho que se ha viralizado y que tiene más de 27.400 'me gusta' y miles de visualizaciones, y que sus seguidores no se lo han pensado dos veces y han respondido. "Solo estudiando en España verán que está a otro nivel", "A veces hay quien se enfada, pero el nivel de la uni española está muy por encima de las licenciaturas en Sudamérica, mucho ánimo" mientras que otros no están de acuerdo con ella y dicen que "en Ecuador también damos matrices el último años".