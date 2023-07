Una mujer acude a un restaurante para desayunar en México y la carta le ha sorprendido: "Este es el menú infantil"

Desayunar en bares o restaurantes es lo más común en España, sin embargo, no somos los únicos que tenemos esta tradición, ya que en otros países latinoamericanos también es muy popular. Es el caso de una mujer, quien ha compartido una anécdota, que jamás olvidará, sobre el menú de un restaurante en México.

Se trata de la usuaria de Twitter @MissJuliaOrwell, una mujer de origen mexicano, quien es muy activa en su red social, ha compartido públicamente una fotografía del menú de un bar en México para tomar un desayuno de señoras. En su publicación se puede ver el menú infantil del restaurante, un hecho que le ha sorprendido demasiado: "Vine a un desayuno de señoras y este es el menú infantil", añade.

Lo que más llama la atención son los nombres de los platos para los más pequeños de casa y es por eso que el tuit ha alcanzado más de 63.000 'me gusta', 3.387 'retweets' y 6.7 millones de visualizaciones.

"Nada, lo que sea, no sé, no quiero y no tengo hambre", son los nombres de los platos del menú infantil de este restaurante mexicano. Están basados en algunas frases que los menores suelen emplear normalmente cuando van con sus padres a un bar. Debajo del nombre del plato se encuentra la descripción real de cada uno.

Un hecho que se ha viralizado y que ha llamado la atención de millones de usuarios de esta red social por el bajo coste de los alimentos. "¿Son pesos mexicanos? Está super económico", "Pensé que eran dólares y estaba infartada jajaja", "Amé sobre todo los precios accesibles" y "¿Dónde es? jaja que buenos precios, que detallazo", son algunos de los comentarios de los usuarios de esta red social.