La surrealista conversación de WhatsApp entre un cliente y un restaurante: "Tú me estás vacilando, ¿verdad?"

Las redes sociales han vuelto más que evidente que a los camareros no les pagan lo suficiente para el tipo de cosas que tienen que aguantar. La conocida cuenta de Twitter @soycamarero recopila las situaciones más disparatadas a las que estos trabajadores se tienen que enfrentar a diario, denunciándolas pero siempre con un toque de humor.

Aunque uno no sabe ya si reír o llorar vista la conversación de Whatsapp que ha compartido el tuitero recientemente, en la que un cliente se queja a un restaurante de que las fotos de su establecimiento no se corresponden con la realidad.

"En las imágenes que has enviado salían parejas en un entorno idílico y romántico", le increpa el cliente. A lo que el empleado le responde: "¿Y nuestro entorno no lo es? Es una cena con exteriores con música en directo, bajo cientos de luces, atención exquisita... no sé todavía cuál es el problema ni ese enfado y en qué hemos fallado".

Hasta ahí todo normal, pero la respuesta que reciben desde el restaurante seguro que nadie se la esperaba: "Escúchame. En las imágenes sale una luna llena que brilla de lo redonda que es. La noche que fuimos estaba muy baja, a la mitad. No había luna llena redonda ni en el cielo arriba".

Es ahí cuando el hostelero seguro que se llevó las manos a la cabeza inmediatamente. Y aún así, no le quedó otra que responderle. "Te explicaré algo. La luna gira. Las fases lunares se explican en Primaria y, además, no depende de nuestro pequeño negocio. Nos gustaría tener una enorme luna llena en el cielo, eternamente, pero eso no depende de nosotros, como comprenderás".

"Tampoco creo que le hiciera gracia a nuestros navegantes. Pero eso es otra historia. No podemos hacer nada respecto a la luna", añaden desde el restaurante, pensando en qué parte del contrato pondría que habría que explicar fenómenos naturales a los clientes.

Pero lo mejor de todo es la brillante solución que se le ocurre al cliente: "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad. O avisad en un cartel que no siempre hay una luna llena para no estafar a los clientes".

"Una pregunta, tú me estás vacilando, ¿verdad?" Le suelta el empleado del restaurante, ya completamente superado por las circunstancias. "Cuando recibas mi hoja de reclamaciones ya verás si vacilo o no", le responden. Podría haber sido una broma con cámara oculta perfectamente, pero no.

El tuit acumula más de 5.000 retuits y más de 31.000 me gusta y ha llevado a muchos otros trabajadores de hostelería a exponer situaciones igual de cómicamente surrealistas.

Por ejemplo, la respuesta de @IsoldaDe: "En el camping nos decían que caían piñas, que los árboles eran ásperos y que si no podríamos quemar los hormigueros. Otra me anuló una reserva cuando se dio cuenta de que en Soria no había mar. Me creo todo"