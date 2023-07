Una tiktoker aprende griego por amor y sorprende a su novio al hablarle en su idioma materno

Si hay algo que siempre se dice del amor es que este no conoce fronteras, algo que cada vez se ha demostrado más, ya que a medida que pasa el tiempo son más las personas que se enamoran de alguien que nació en un país distinto al suyo. Por este motivo, no es de extrañar que muchas de estas parejas tengan lenguas maternas distintas, algo que en algunas ocasiones puede llegar a suponer un problema pero que, en otras, tan solo es un reto para demostrar su amor por la otra persona.

Porque, aunque ambos sepan hablar un mismo idioma y puedan comunicarse gracias a ello, no hay mayor muestra de amor que esforzarse por la persona que uno ama. Por ello, no es de extrañar que miles de personas se hayan emocionado al ver el TikTok de Kateplus8ft, quien decidió aceptar este reto y empezar aaprender griego para poder sorprender a su pareja.

Aunque él ya sabía que ella había empezado a estudiar su idioma materno, Kate no quiso decirle todo lo que estaba esforzándose en aprenderlo, ya que quería esperar al momento adecuado para sorprenderle hablándole en su idioma. Y, precisamente este momento ha sido el que ha decidido compartir a través de su TikTok, donde ha mostrado la reacción que ha tenido su novio al ver que no solo le estaba hablando en griego, sino que incluso estaba entendiendo todo lo que él le respondía.

Y, como no es de extrañar, la emoción de este chico ha sido palpable en todo momento, ya que no se esperaba una sorpresa como esta, ya que aprender un idioma no es para nada sencillo, y sabe todo el esfuerzo que debe haber puesto por él. Sin duda, este acto tan bonito por parte de la tiktoker ha conseguido emocionar a miles de personas, quienes no han dudado en confesar que este vídeo les ha hecho volver a creer en el amor. Porque, tal y como ha demostrado esta chica, muchas veces los mejores regalos son aquellos que requieren esfuerzo y no los materiales.