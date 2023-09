¿Cómo es vivir en una residencia de monjas? Esta chica explica si son tan estrictas como se piensa

Aunque muchas personas están acostumbradas a estudiar en colegios e institutos de monjas, la mayoría de las personas desconocen que también existen residencias de monjas, algo que no es tan habitual de ver como lo anterior. Por este motivo, no es de extrañar que muchos se hayan interesado por saber cómo es la vida en este lugar después de que la tiktoker AdrianaSolores haya revelado que vive en una de estas residencias. Los colegios de monjas tienen la fama de ser espacios muy estrictos con ciertos comportamientos y, precisamente por ello, muchos se preguntan si serán iguales o no en esta residencia.

Pero, por lo que parece, la imagen que se habían creado los usuarios está muy alejada de la realidad, ya que Adriana asegura que no son tan estrictas como se imaginan, sino que en lo único en lo que son algo más exigentes es en los horarios de las comidas. Esto se debe a que las monjas son las que se encargan de servir la comida. Porque, aunque durante el desayuno y la comida cuentan con un horario mucho más amplio, por la noche deben bajar a las 9, ya que si tardan más de cinco minutos le echan la bronca.

Aun así, ha explicado que la residencia es igual que todas las demás en la mayoría de los aspectos. Aunque algunas personas tenían muchas dudas sobre si estaba permitido fumar o si podían beber alcohol, parece que no tienen ningún problema en este aspecto. De hecho, ha asegurado que algunas de las monjas también fuman, por lo que en muchas ocasiones se las encuentran fumando en la entrada de la residencia. Y, aunque muchos pensaban que el tema del alcohol iba a ser más complicado, parece que en esto también se habían equivocado, porque Adriana ha explicado que tampoco tienen ningún problema, y que incluso han bebido en el comedor alguna vez.

Por tanto, parece que la imagen que se habían creado los usuarios sobre las residencias de monjas no tiene nada que ver con lo que es realmente. Porque, aunque sí que tengan unos horarios de comida, no existen realmente muchas diferencias respecto a las otras residencias.