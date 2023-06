Le compró un coche a su madre vendiendo fotos de sus pies: la historia más loca de TikTok

¿Cómo te quedarías si tu hija te sorprendiera regalándote un coche? Pero, espera un momento ¿Y si en ese mismo momento te revela que te lo ha comprado gracias al dinero que ha sacado vendiendo fotos de tus pies sin que lo supieras? Esto es lo que le ha pasado a la madre de esta tiktoker, a quien su hija le ha sorprendido regalándole un coche totalmente nuevo raíz de vender las fotos de sus pies en Internet.

Pese a que al principio la madre se ha mostrado totalmente sorprendida frente a este regalo tan inesperado, esta reacción se ha multiplicado por diez al descubrir cómo había conseguido el dinero para poder costeárselo. Y es que, pese a que en las redes se bromea mucho sobre este fetiche, aquellos que no lo conocen no pueden evitar sorprenderse frente a la existencia de un negocio como este.

De todas formas, por lo que parece, aunque al principio se ha quedado totalmente sorprendida por esta noticia, finalmente no le ha hecho ascos a este regalo, ya que al volver a mirar el coche no ha dudado en entrar para probar sus asientos. Eso sí, se notaba que seguía procesando esta noticia en sus pensamientos ya que no ha podido evitar preguntarse "en qué se está convirtiendo este mundo".

Además, la reacción tan divertida de la madre es, precisamente, lo que ha logrado que este vídeo llegue a tantas personas, ya que puede leerse perfectamente en su rostro el momento en el que decide disfrutar de su regalo en vez de darle vueltas al asunto.

Y, como era de esperarse, las redes han empezado a bromear sobre este negocio, algo que ocurre siempre que vuelve a salir a la luz un tema relacionado con él. Por este motivo, los tuiteros no han tardado en mencionar que están en la "industria equivocada", o incluso señalar con que van a empezar a prepararse para vender sus 'fotopies' en la red social que mencionan en el vídeo. Sin duda, parece que este tema seguirá dando de qué hablar y generando mucho humor cada vez que salga a la luz.