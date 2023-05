La conmovedora respuesta de un padre a su hijo al contarle que quiere dejar la carrera: "Sigue luchando por lo que crees y quieres"

Una de las problemáticas del mundo universitario es la de los estudiantes que acaban cambiando de carrera para estudiar una diferente a la que empezaron o simplemente abandonado la universidad. Los motivos pueden ser de lo más variado, desde problemas familiares y económicos hasta cambios de opinión al darse cuenta que la carrera no les gusta o les parece más difícil de los esperado.

Un joven tuitero sevillano llamado Milo ha compartido lo que sucedió cuando decidió contarle a su padre que iba a dejar la carrera que estaba estudiando.

Milo ha subido una captura de pantalla de su móvil a Twitter en la que se puede ver el mensaje tan enternecedor de su padre al enterarse de la importante noticia.

"El mensaje que me escribió mi padre el día que decidí dejar la carrera. Aunque no sea la mejor relación del mundo, siempre sabe que decir para hacerme la vida más fácil, más llevadera, más justa. Te quiero papá", afirma @milodente.en un tuit que cuenta con casi más de 3 millones reproducciones, más de 30.000 me gusta y más de 300 comentarios.

Su padre comienza diciendo: "No te ofusques porque las cosas no te vayan saliendo como tenías prevista hijo. La vida, en general es así para todos. Incluso para aquellos que se creen que lo tienen todo. Las cosas pasan por algo y es bueno enfadarse con uno pero en su justa medida".

"Tu familia te adoramos, te queremos lo que no te imaginas y lo más importante, estamos muy orgullosos de ti, aunque no te lo digamos todos los días", dice su padre que explica que toda su familia están orgullosos de él.

Su padre continúa diciendo que siga luchando por lo que quiere hacer y que así tendrá su merecida recompensa: "Vas a ser muy feliz el día de mañana con todo lo que te has propuesto".

"Y vas a triunfar porque de hecho ya lo estás haciendo como persona. Te quiero hijo", concluye el padre.

La publicación se ha llenado de comentarios de todo tipo apoyando el genial discurso del padre de Milo. "Que le costaba a mi papa ser así", se lamentaba @LUIGIPRIMERO1.

Pero sin duda la reacción más viral y sorprendente de todas ha sido la de @esthreees que ha comentado el emotivo tuit de Milo compartiendo una conversación de WhatsApp con su padre.

El padre de esta tuitera es mucho más directo y simple hablando con su hija. "Pero qué comida váis a cenar", le pregunta ella, "Yo Samwy", contesta el padre.