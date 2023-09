El criticado vídeo sobre el drama de ByHermoss y su nuevo iPhone: "Me está angustiando"

Hay influencers que ya son todos unos expertos en gestionar sus perfiles de forma que nunca protagonicen polémicas ni se filtren detalles de su vida privada que no quieren que se conozcan. Por desgracia, algunos cuyo ascenso en redes es más reciente, y sobre todo los que se dedican a TikTok, que son los más jóvenes, no tienen tanto control sobre este tipo de asuntos, y a veces la lían muy parda. Es lo que le ha pasado a ByHermoss, con más de dos millones de seguidores, que está siendo muy criticada por subir un vídeo en el que se queja de la atención que recibió en una tienda cuando comunicó que su nuevo iPhone no funcionaba bien.

Este no es el único tuit que se ha hecho viral tras publicar su vídeo: muchos han aprovechado el dramatismo de este vídeo para burlarse de la tiktoker y conseguir un buen montón de views en Twitter, y lo están consiguiendo. Hay quienes han señalado que, en realidad, su queja tiene cierto sentido, pero que son la angustia y los llantos lo que no acaba de cuadrar con el contexto. En la tienda, le ofrecieron la devolución del dinero, por lo que tenía una solución fácil: dejar ese y comprar otro diferente, igual que se hace con cualquier aparato electrónico que no funciona bien. Por lo que ha explicado ByHermoss, ella quería que se lo revisasen por dentro y que le dedicasen una atención más cuidadosa; algo que es bastante razonable, sobre todo si se tiene en cuenta cuál es el precio de estos teléfonos.

No está claro si este problema con su iPhone lo solucionará, pero por ahora ByHermoss ha borrado el vídeo de su cuenta de TikTok y ha publicado otro en el que, de camino al gimnasio, se quejaba de que la gente la criticase tanto y siempre le sacase punta a todo. ¡Tal vez sea mejor llorar en privado y explicar las cosas con más calma una vez se pase la oleada de emociones que todos sentimos a veces!