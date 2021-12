Critican a una influencer por bailar en TikTok junto a su bebé enfermo

Más información El filtro de TikTok que detecta fantasmas reales

Una madre influencer recibió todo tipo de críticas después de publicar un video de ella misma bailando junto a su bebé enfermo, que está en el hospital luchando contra una infección pulmonar y no puede respirar por sí solo.

Whitney Leavitt, de Georgia, provocó una tormenta después de bailar en TikTok, mientras su hijo enfermo, Liam, se acostaba a su lado.

Whitney y su esposo, Connor, le dieron la bienvenida a Liam el 5 de diciembre, y solo dos semanas después, el recién nacido fue llevado de urgencia al hospital porque tenía poco oxígeno.

Luego dio positivo al virus respiratorio sincitial (VSR) y un día después le diagnosticaron neumonía bacteriana.

Pero su madre, que a menudo publica videos de ella misma bailando en TikTok y ha ganado más de 475.000 seguidores en la aplicación, no dejó que la preocupante noticia frenara sus bailes.

En este video viral, que ha sido eliminado de su perfil, ella explicó el diagnóstico de su pequeño mientras movía su cuerpo al ritmo de la canción "If You Love Me" de Nessa Barrett.

"El pequeño Lee fue ingresado por falta de oxígeno. Dio positivo por RSV. Esperando a que él respire mejor por sí mismo", escribió, mientras agitaba sus caderas con entusiasmo al son de la melodía.

Los comentarios críticos y negativos fueron tan feroces que Whitney acabó quitando el vídeo de su perfil y subiendo este otro.

"Entiendo que la gente esté molesta con el video que hice. Solo quiero ser claro y comunicar que solo fui yo tratando de ser positiva", dijo mientras rompía a llorar.

"Creo que es importante no solo asumir lo que está pasando alguien. Lo quité porque puedo ver cómo alguien podría tener una idea equivocada al verlo", sentenció.

