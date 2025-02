Cuando imitas tan bien a Goku que su actor de voz se piensa que eres una IA

Sean Schemmel es un actor de doblaje estadounidense que es conocido, sobre todo, por ponerle voz a Goku en la versión inglesa del otro lado del charco. Su voz es icónica, esencial para el disfrute de la serie por parte de toda una generación que creció escuchándole y que, ya adultos, siguen disfrutando del producto de sus cuerdas vocales. Ha influido a mucha gente y, con el auge de YouTube, es normal que muchos creadores de contenido se refieran a él a la hora de imitar a Goku. Es más fácil eso que mirar a la voz de Masako Nozawa, la seiyu japonesa.

Dragon Ball tiene muchos canales dedicados en YouTube, y algunas abogan por análisis de actualidad, otros por crear historias paralelas y los hay que hasta intentan introducir a los personajes como parte de su elenco. Una imitación con buenas intenciones que no busca engañar a nadie, sino ofrecer una perspectiva de lo que sería, por ejemplo, tener a Goku jugando a un videojuego y opinando al respecto. Nada que no se haya hecho ya antes, es toda una disciplina. Sin embargo, la realidad hoy en día es muy distinta a la de hace tan solo cinco años, con las Inteligencias Artificiales amenazando el trabajo de muchos actores.

GamerGoku se dedica a jugar videojuegos imitando a Goku. De vez en cuando hace edits humorísticos, y uno de esos se viralizó en redes. Cuando Sean Schemmel lo vio, comentó diciendo que estaba hecho con IA y que no le hacía gracia. ¿Resultado? Mucha gente saltándole encima mientras explicaban que no, que GamerGoku simplemente era así de bueno. La cosa no acabó ahí, dado que Sean le había escrito un mensaje directo con algunas palabras más duras, lo que obligó a GamerGoku a responderle y explicar la situación lo mejor posible. La respuesta debió de ser suficiente, dado que Sean borró el comentario y la situación no escaló más. Para el recuerdo queda una anécdota peculiar y un recordatorio de que, pese a que las IA existen, hay gente que simplemente es buena en lo suyo.