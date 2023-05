¿Cuándo se nos fue de las manos el tema graduaciones?: "Una alumna me dice que no tiene dinero para el vestido de la graduación de ESO"

Los americanos llevan años "colonizándonos" con su cultura, sus películas, su música y también sus tradiciones. Ahora en España cada vez más gente se disfraza para hacer truco o trato por Halloween, regala tarjetas románticas por San Valentín, esconden huevos de pascua o recibe los regalos de Navidad de las manos de Papa Noel en vez de los Reyes Magos.

En España se han hecho fiestas de graduación antes de ir a la universidad pero nunca habían sido algo tan elaborado ni con tanto ritual como lo que estamos acostumbrados a ver en las películas americanas. Pero parece que de un tiempo a esta parte la moda se ha extendido a la ESO y se nos está yendo de las manos.

Ha sido una profesora catalana, conocida en Twitter como @educaciocat2022, la que ha hablado sobre este tema contando el problema al que se enfrenta una de sus alumnas que le ha contado que no tiene dinero para vestido de graduación de ESO.

"Sus compañeras van a ir vestidas como para los oscars, y esta niña solo tiene 2 pantalones-braga de verano", ha explicado.

"¿Cuándo se nos fue de las manos el tema graduaciones?", terminaba preguntándose en su tuit que ha sido visto más de 600.000 veces y ha acumulado 5.000 'me gusta' y 500 comentarios.

La publicación se ha vuelto viral inundándose de comentarios en los dos sentidos. Por un lado la cantidad de gente ofreciéndose para ayudarla a conseguir un vestido de todas las maneras posibles te hace recuperar un poco la fe en la humanidad, aunque sea por un día.

La profesora ha dicho que su alumna no puede comprarse ningún tipo de vestido, ni siquiera uno barato o de segunda mano, explicando en otro tuit que "tiene 16 años y sus padres le dan cero euros para el vestido. Su madre tiene cero euros. Su padre vive la vida a 80km".

"Yo me ofrezco a pagarlo y si alguien más quiere colaborar pues podemos organizarnos", tuiteaba @isaachidalgoh. "Yo le puedo enviar un vestido de mi hija, si me pasas la dirección por privado le mando ropa, mi hija tiene mucha y no necesita tanta la puede compartir con ella", comentaba @anatalaca.

Por otro lado el encendido debate y las críticas de gente asegurando que se trataba de "una idiotez más que hemos importado de los 🇺🇸 para crear más necesidades absurdas entre los chavales".

"No lo sé. A mí me da repelús y vergüenza ajena, se monta un sarao como en las graduaciones de las pelis americanas", apuntaba @educaciocat2022 al ser preguntada por el motivo por el que se celebraban este tipo de graduaciones en nuestro país.