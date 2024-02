Cuando tienes 19 años pero vives bajo el techo de tu padre que es profesor de lengua

Nada como una buena conversación de WhatsApp o unos buenos audios para que se vuelvan virales y más si los compartes en TikTok, la red social de moda.

Los protagonistas de esta historia son un joven estudiante llamado Alejandro Romero y su padre. El usuario de TikTok @aaleeromeero_ no dudo en hacer público el demoledor cruce de audios que acababa de tener con su padre sabiendo que podrían gustar a la gente y así ha sido.

"Darle me gusta para la parte 2 o os irá mal en los exámenes", escribió en la descripción de su vídeo y la gente le hizo caso, el vídeo ya sido visto más de tres millones de veces y acumula más de 400.000 me gusta.

El punto de vista de la conversación es que este joven de 19 años todavía vive en casa con su padre y este es profesor de lengua.

"Ale tengo una duda, tú que parte de la frase entre semana no se sale no entiendes. El sujeto, el predicado, el verbo o que te voy a pegar una hostia que te vas a enterar", dice el padre visiblemente cabreado en un audio.

Ale responde diciendo que "vamos a ver papa qué estaba en la autoescuela y eso y estoy con esta gente, que me voy a ir ya mismo para casa, pero de todas maneras en esa frase el sujeto es omitido así que no lo he entendido muy bien"

"Omitido está el verbo que es te voy a hostiar", sentencia en un segundo vídeo el padre a lo que Alejandro responde con un sencillo texto "Vale Demichelis", en referencia al futbolista.

Muchos no entendieron lo que decía Ale en su audio y otros no sabían quién era Demichelis pero la publicación tiene más de 1.800 comentarios de gente riéndose con esta conversación tan "agresiva" entre padre e hijo.