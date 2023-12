Cuenta cómo su madre se confundía al usar "xd" y Twitter se muere de risa: "Vaya xd, terrible noticia"

La forma de comunicarse en Internet evoluciona constantemente y a grandes velocidades, de modo que los más enterados son aquellos jóvenes que han crecido en un mundo con redes sociales y llevan años utilizándolas en su día a día.

En contraste con sus hijos, muchos padres mayores se han visto obligados a aprender ciertas palabras nativas de Internet y las redes para relacionarse con ellos. Una de las expresiones más utilizadas y conocidas es "xd", algo que en un principio se usaba para expresar risa pero que ha adquirido ciertos matices con el tiempo.

Al fenómeno del "xd", la popular youtuber Ter le dedicó un vídeo en el que explica muy bien cómo los internautas más jóvenes utilizan esta expresión. La publicación que cita este tuit viral es precisamente un clip de ese vídeo en cuestión, ya convertido en un meme que usa la gente cada vez que acaba un tuit con un "xd".

"Mañana tengo examen xd", dice el tuit citado. Justo el ejemplo que utilizó Ter para explicar que: "aquí el xd no sobra, porque está aportando información relevante". "Si dices "mañana tengo examen xd" estás dando a entender pues que no te sabes el examen, que vas a suspender, que en general todo te parece un lolazo y que no crees en el sistema educativo", aclara en ese fragmento de vídeo.

Volviendo al tuit viral del que os hablamos, que escribe la usuaria @elojoquetodolv a colación del vídeo explicativo de Ter, este ha recibido más de 24 mil likes y un millar de retuits.

"Aún recuerdo cuando mi madre se pensaba que ‘xd’ quería decir ‘por Dios’ y procedía a mandar cosas en conversaciones serias", rememora la tuitera, y da tres ejemplos de mensajes reales que llegó a mandar su progenitora: ""Vaya xd, terrible noticia", "Qué guapa la niña xd" (a una recién nacida), "Llama a tu tía xd que se ha roto el brazo"". "Jajajjajajj uff la mejor época", termina diciendo.

Basta con leer las respuestas y los citados de este tuit viral para darse cuenta de que la confusión entre "xd" y "por dios" parece haber sido todo un fenómeno a parte en las conversaciones online entre adultos. Son muchos quienes han confesado que, al igual que la madre de la tuitera, sus propios padres utilizaban "xd" para mostrar disgusto o asombro.

Incluso alguna madre se ha dignado contestar al propio tuit, como la usuaria que ha admitido lo siguiente: "Peor es lo mío (también soy madre ) que pensaba que LOL era algo como lot of love y lo apostillaba a mensajes de apoyo en noticias tristes".

"Mi madre compartió en sus redes una noticia de un atentado con un "XD" y no quería retirarlo porque según ella tenía la razón", dice un tuitero. Al final resulta que "xd" podría tener muchas más acepciones, incorrectas o no, de las que nos pensamos. "Yo le escribí a mi madre “al final si que viene xD” y me preguntó: quien es xd??", comenta otra persona.