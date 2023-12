La divertida reacción de su madre ante el sobresaliente de su hijo en un examen: "¿Folclore?"

Los teléfonos móviles de mucha gente están llenos de capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp con sus seres queridos. A veces es simplemente es para recordar algo o para compartir con otra persona lo que alguien les dijo, pero otras las capturas se hacen porque van a ir directas a Twitter.

Cuando uno está hablando con un amigo o un familiar y este dice algo de lo más gracioso e inesperado, después de la risa a menudo llega la necesidad de compartir ese instante con el mundo. De ahí que en Twitter a menudo se hagan virales esta clase de pantallazos.

Así le ha ocurrido al usuario @claveclavitos, un chico joven que le abrió conversación a su madre para darle una buena noticia. "Madree, saqué 10 en Fol, tss", le escribió por Whatsapp, como se puede ver en la captura que adjunta a un tuit que dice: "Efectivamente mamá".

Antes de darle la enhorabuena, la madre le pregunta qué es eso de FOL. Si tú también estás confundido, son las siglas de Formación y Orientación Laboral. Se trata de una asignatura que se imparte en los ciclos formativos de grado medio y superior de FP. Es una asignatura transversal, de modo que, independientemente de lo que se estudie, todos los cursos cuentan con esa clase.

La asignatura de FOL está orientada a formar a los alumnos FP en las aptitudes necesarias para el mundo laboral, e impartirles un contenido teórico y legislativo sobre los derechos y obligaciones del trabajador, los riesgos laborales y demás.

Volviendo a la conversación de WhatsApp, el momento estelar llega en el instante en el que la madre de este tuitero trata de adivinar a qué se refiere con FOL. Tras darle la enhorabuena por la nota, la madre el suelta: "¿Folclore?".

Las respuestas al tuit, que se ha llevado unos mil retuits y 26 mil likes, se han llenado de gente partiéndose de risa. Otros también se han puesto bromistas y han empezado a hacer chistes relacionados con Taylor Switft, pues uno de los álbumes de la cantante lleva por título Folklore. De ahí comentarios como: "Y en Evermore que has sacado?".

Incluso una profesora de la asignatura ha aprovechado para comentar, en relación a la confusión que suele generar el nombre de FOL: "Profe de FOL aquí. No veas la de veces que algún compañero gracioso me dice "Yo no soy de FOL, a mí me gusta más el rock" el primer día de clase. Somos unos incomprendidos y tu madre muy maja. Y enhorabuena por la nota!!".