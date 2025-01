El debate que divide las redes: frikis y otakus, ¿incomprendidos o tóxicos?

Una discusión en X (antiguo Twitter) sobre los frikis y los otakus ha dividido a la comunidad de usuarios, generando dos bandos claramente enfrentados. Todo comenzó cuando un usuario escribió un mensaje señalando que "la mayoría de buenazos frikis/otakus" están cansados de ser maltratados en relaciones y han optado por centrarse en sus hobbies o en el gimnasio, mientras son ignorados por las mujeres. El tuit, que intentaba visibilizar lo que el autor percibe como una "realidad de muchos hombres buenos", rápidamente se volvió viral.

"Expongo la realidad de muchos hombres y no pretendo más que darle visibilidad. Como ellos, también habrá chicas buenas que pasen por lo mismo, pero esta es la realidad de muchos hombres buenos y callarlo nos hace flaco favor", concluyó el mensaje.

Sin embargo, no todos compartieron esta perspectiva. Una usuaria respondió con dureza al tuit original, señalando que, en su experiencia, muchos frikis y otakus no son las víctimas que aseguran ser. "Me llevo juntando con frikis desde que tenía 12 años y son la mayoría mucho más tóxicos y asquerosos que cualquier chaval promedio, sobre todo porque van de buenazos", criticó. La usuaria también acusó a estos grupos de comportamientos machistas y de esconder actitudes problemáticas bajo una fachada de incomprensión.

La respuesta generó un aluvión de interacciones y dividió las opiniones de los usuarios en la red social. Mientras algunos defendían la idea de que los frikis y otakus sufren un estigma social que les impide establecer relaciones sanas, otros apoyaron la postura crítica, argumentando que muchos miembros de estas comunidades perpetúan actitudes tóxicas y misóginas. El debate, desde luego, está servido.