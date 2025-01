Encuentran los gallos robados a unos gitanos en Valladolid: "Me cago en los muertos de sus muertos"

El caso del robo de gallos más viral de Internet en España ha sido finalmente resuelto tras la localización de las aves en Soria. Según informa la Guardia Civil, los animales fueron encontrados en la provincia, aunque no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del hallazgo. Estos gallos, supuestamente utilizados en peleas ilegales, se convirtieron en el centro de atención tras la difusión de unos vídeos en los que un clan gitano exigía su devolución.

El primer vídeo, que rápidamente se volvió viral, comienza con un mensaje directo: "Buenas noches a todos, somos de Valladolid y nos han robado los gallos. No queremos jurar fuerte por cuatro plumas". En él, los dueños, visiblemente enfadados, advertían que, de no devolvérselos en 24 horas, los responsables tendrían que abandonar Valladolid "para toda la vida", apelando a la "ley gitana del destierro". También mencionaron que su influencia se extiende por todo el país, asegurando que no pararían hasta encontrar a los culpables.

Dos días después, publicaron un segundo vídeo en tono aún más exaltado, lamentando que, pese a haber recibido mensajes anónimos prometiendo la devolución de los gallos si retiraban las publicaciones, los animales seguían desaparecidos. En este clip, que ha generado tanto humor como asombro en las redes, los protagonistas desataron una auténtica lluvia de insultos y maldiciones, algunas tan creativas y específicas que un usuario llegó a elaborar una infografía para explicar el complejo lore detrás de sus palabras.

Entre las frases más comentadas, el líder del grupo proclama: "Me voy a cagar en los muertos de sus muertos". Su discurso no se detiene ahí y continúa con injurias que alcanzan incluso a los ancestros de los ladrones, culminando con la exclamación de otro miembro: "¡Que se hagan caldo con los huesos de sus muertos!".

La peculiar manera de expresar su frustración y la singularidad de los vídeos, que fueron compartidos originalmente en TIkTok pero que han saltado rápidamente al resto de redes sociales, han convertido a este clan gitano y sus gallos en uno de los primeros virales de este 2025.