Debate viral en X sobre los mitos del sexo y las diferencias entre hombres y mujeres

En las últimas horas, un hilo publicado en X (antes Twitter) ha generado una intensa controversia al abordar, de manera simplista y repleta de clichés, las supuestas diferencias en el comportamiento sexual entre hombres y mujeres. El autor del hilo, que afirmaba haber comprendido estas diferencias después de siete años, se propuso enseñar a sus seguidores "en tres minutos" lo que él considera verdades absolutas sobre la sexualidad masculina y femenina.

El mensaje, que rápidamente se hizo viral, enumeraba quince afirmaciones que mezclaban estereotipos y generalizaciones, tales como: "Después del sexo, los hombres quieren dormir y las mujeres quieren hablar", o "Los hombres infieles tienen un coeficiente intelectual más bajo". Estas afirmaciones no tardaron en recibir críticas por su falta de fundamento científico y por perpetuar ideas obsoletas sobre el comportamiento sexual de ambos géneros.

La respuesta más destacada vino de una sexóloga, que no dudó en intervenir y rebatir punto por punto las declaraciones del hilo. "Este hilo no me puede chirriar más, ¿comentamos punto por punto?", escribió, dando inicio a un detallado desmontaje de cada uno de los tópicos presentados. En su réplica, la experta aclaró que muchos de los comportamientos descritos no tienen una relación directa con el género, sino con la socialización y los roles impuestos por la sociedad. Por ejemplo, explicó que la idea de que los hombres son "emocionalmente más débiles" es resultado de la negación de su derecho a expresar emociones desde una edad temprana, mientras que la afirmación sobre la relación entre la duración del acto sexual y la satisfacción femenina fue desmentida, señalando que muchas mujeres fingen orgasmos precisamente para poner fin a relaciones sexuales insatisfactorias.

La sexóloga también subrayó la importancia de evitar las generalizaciones y recordó que el placer femenino está más ligado a la estimulación directa del clítoris que al tamaño del pene, desmontando así uno de los mitos más arraigados en la cultura popular. El debate todavía continúa en redes y si hay algo que está claro es que ambas partes no llegarán nunca a un consenso.