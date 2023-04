¿Deberían celebrarse bailes de graduación en los institutos españoles?

Después de ver tantas películas estadounidenses en las que se celebra el baile de graduación de las escuelas, ahora la red también está encontrándose esta tradición escolar en plataformas como TikTok. Por ello, hay quienes han compartido la envidia que sienten al ver este tipo de contenido, señalando que les encantaría que esto se hiciera en España y haber podido disfrutar de este baile cuando estaban en el instituto. Pero, pese a que son varias las personas que han compartido esta idea, otra gran parte de usuarios han señalado todo lo contario: que se alegran de que no se haga en los institutos españoles.

El motivo por el que comparten esta opinión es porque algunos considerarían que esta sería la fuente de "otro trauma", mientras que muchos otros sienten que no tendrían con quién ir y no podrían disfrutar de esta celebración. Además, Lilmones ha aprovechado este momento para recordar el capítulo de Los Simpson en el que celebran este baile y todos están divididos sin atreverse a bailar, algo que considera que podría llegar a pasar si se celebrara en España.

Aun así, hay muchos otros que han confesado que, aunque no tuvieran una pareja romántica con la que ir, creen que disfrutarían igual yendo con sus mejores amigos o con su grupo, sin la connotación romántica que tanto parece que se le da en Estados Unidos. Además, algunos de los que desean que esta se celebre han mostrado su frustración ante esta situación, como es el caso de Andrea, quien se ha quejado porque no entiende por qué España coge muchas de sus costumbres y no coge esta.

Pero, a pesar de todo, por ahora no parece que esta tradición llegue a implantarse en el país, ya que los jóvenes llevan años debatiendo sobre este tema, pero casi ningún instituto lo ha llegado a celebrar. Por ello, parece que esta costumbre estadounidense seguirá sin ser habitual en España, y se quedará tan solo en las escenas de las películas que tantas personas disfrutan.