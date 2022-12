Detienen a Andrew Tate por violación y crimen organizado tras responder a un meme de Greta Thunberg

Casi parece normal que un personaje como el que se ha construido Andrew Tate sea el ídolo de millones de personas (mayormente incels) a costa de convertirse en un villano en las redes sociales. Lo que no es tan corriente es que te detengan por tráfico humano, violación y formar parte de una organización criminal, los cargos que Rumanía le atribuye al influencer, y que la redada la hubiera facilitado en cierta manera Greta Thunberg.

Vayamos por partes; para explicar todo el proceso que ha acabado con los hermanos Tate entre rejas hay un inicio que parece el mayor Epic Fail de la historia. Andrew, provocador por naturaleza y (atención) buen amigo del 'descubridor' de Ibai, se sacó de la manga dos tuits riéndose de Greta, sin razón ni origen aparente. En el primero chuleaba de coches y cuánto contaminan...

...mientras en el segundo hacía un montaje genuinamente ingenioso donde la mofa consistía en alternar un discurso apasionado de Thunberg con extractos de declaraciones de machito alfa. Una definición que por cierto abraza con gusto.

La activista climática le respondió con un zasca interesante, pasándole un mail fake que sencillamente exponía las miserias de un exluchador venido a menos en lo moral. "Por favor, ilumíname con tu sabiduría en energíapichacorta@BúscateUnaVida.com".

Los memes circularon a tal velocidad que el aludido decidió hacer un vídeo respondiendo a Greta, cuyo contenido es perfectamente olvidable excepto por un detalle: se ve el cartón de una pizzería rumana, prueba suficiente para que las autoridades de aquel país le situaran en la mansión que tiene en Bucarest y procedieran a asaltar su casa para detenerle.

Un comunicado oficial de la policía de Rumanía explica que "estaban investigándole desde el pasado abril" por los cargos que menciono en el primer párrafo. "Hay cuatro detenidos", dice un portavoz de las autoridades, "y parecen haber creado una organización criminal con el propósito de reclutar, mantener y explotar a mujeres para que creen contenido pornográfico y después venderlo en webs especializadas". Con ese negocio, aseguran que "ganaron una importante cantidad de dinero".

Se da el hecho de que una de las razones que dio Andrew Tate para emigrar desde Estados Unidos al país europeo fue el hecho de que recibiera varias denuncias falsas y que sufriera unos cuantos 'swatting' en su domicilio.

Rumanía, en sus palabras, "tiene leyes más permisivas" con ese tipo de asuntos y pensó que allí "estaría a salvo" de esos ataques, que sin embargo respeta. "Me tranquiliza saber que un país actúa contra las denuncias de que hay mujeres retenidas en una casa, pero soy inocente", dijo a Fox News.

A pesar de todo, no deja de ser llamativo que una riña online contra Greta Thunberg haya sido el desencadenante de una rocambolesca detención. Tomándoselo como un guiño del destino, la activista escribía esta mañana que "esto es lo que pasa por no reciclar el cartón de las pizzas". Boooooooom!

ACTUALIZACIÓN

Andrew Tate parece estar fuera de los calabozos en los que entró anoche, juzgando por el tuit que ha publicado diciendo que "Matrix mandó a sus agentes a por mí". Poco después, retuiteó un mensaje de Elon Musk en alusión a la peli, compadreo típico de negacionistas y esos rollos.

Por casualidades del destino, nos hemos enterado que en 2021 una ONG instó al gobierno rumano a endurecer la legislación que tenía el país sobre el tráfico humano. ¿Nombre de la organización? GRETA, o sea, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings. Vaya final de año glorioso en cotilleos influencers.