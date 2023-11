DNA Test: el filtro viral de TikTok que analiza tus rasgos para conocer tus orígenes

Desde que se hicieron virales las pruebas genéticas que permiten a las personas conocer mejor sus raíces y descubrir de dónde eran sus antepasados, son muchos los que las han añadido a su lista de deseos para poder descubrir un poco más sobre su historia. Por este motivo, cuando las redes han descubierto que TikTok cuenta con un filtro que, con la ayuda de la inteligencia artificial, analiza los rasgos de las personas para suponer cuáles son sus orígenes étnicos, era de esperar que todos los usuarios corrieran a probarlo.

En este caso se trata de "DNA Test", un filtro que, aunque no sustituye a las pruebas científicas, sí que ha generado mucha curiosidad por saber si realmente será capaz de acertar o no a la hora de descubrir sus orígenes. Por ello, no es de extrañar que ya haya más de 507.00 personas que han probado este filtro, el cual está teniendo bastante éxito debido a todas las personas que se han sorprendido al ver que ha sido capaz de adivinar parte de sus raíces.

El motivo por el que está consiguiendo un porcentaje tan alto de aciertos es que, en lugar de ofrecer un resultado aleatorio, el filtro utiliza un algoritmos de aprendizaje automático. Por ello, cuando un usuario lo utiliza, este analiza los rasgos faciales de las personas, para lo que tiene en cuenta tanto la forma de los ojos como la estructura facial y el tono de la piel, algo que luego correlaciona con los rasgos étnicos.

Sin duda, TikTok cada vez cuenta con filtros más sorprendentes, por lo que no es de extrañar que haya tantos virales dentro de la aplicación, ya que cada semana sus usuarios descubren uno nuevo para probar. Aun así, es importante recordar que esto es algo que tan solo sirve como entretenimiento, ya que se limita únicamente a analizar ciertos rasgos faciales del usuario y no tiene una base científica.