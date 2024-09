¿De dónde viene la palabra "chumino"? El debate que ha recorrido las redes

La etimología es una especialidad lingüística con una tarea muy complicada: descubrir cómo hemos llegado a tener el vocabulario que tenemos en la actualidad. A veces, las palabras que usamos provienen de otras que nuestros antepasados usaban en la antigüedad; otras veces, son de nueva invención en cierto momento en concreto; y hay veces en que adoptamos palabras extranjeras y las adaptamos a nuestra fonología. Durante mucho tiempo, se ha creído, a nivel popular, que la palabra "chumino" provenía de la expresión del inglés "Show me now", que los marineros ingleses utilizaban, supuestamente, para pedirles a las prostitutas españolas que enseñasen sus vulvas. Este vídeo se ha hecho viral por compartir esta teoría, que ahora está generando mucho debate.

Aunque no deja de ser una historia interesante y, sobre todo, divertida, lo cierto es que no hay ninguna prueba histórica que certifique que este es el origen de la palabra "chumino". La historia que se cuenta en este vídeo parece ser, más bien, una ocurrencia divertida que empezó como un chiste, pero que muchos han acabado creyendo como cierta. Por desgracia, la expresión "Show me now" es bastante antinatural, y eso es lo que ha llevado a muchos a negar que esta teoría sea verdad.

Pero, a falta de otra etimología con base histórica que explique el origen de la palabra "chumino", hay que reconocer que esta explicación no está mal del todo. Como es probable que nunca se descubra exactamente cómo nació esta forma de llamar a la vulva, tal vez sea mejor quedarnos con esta divertida historia, que tiene la capacidad de sorprender a cientos de miles de personas, tal y como se ha comprobado con este clip viral de Twitter. ¡Si esta historieta se ha transmitido durante generaciones en nuestro país, habrá que cuidarla con respeto!