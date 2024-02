Dos jóvenes estadounidenses hacen galletas para un proyecto de clase de español: "Media cucharilla de bicarbonato de Soria"

Los choques y diferencias culturales, las curiosidades entre países y las personas hablando otros idiomas pueden ser unos de los contenidos más virales que existen en Internet en los últimos tiempos.

Como la gran mayoría de las cosas que se vuelven virales en Internet en estos días muchos de estos vídeos nos llegan desde TikTok, la red social de moda.

En este caso las protagonistas son dos adolescentes estadounidenses de las que sólo conocemos el nombre de una de ellas llamada Ella Linn, la que se encargó de subir el vídeo.

Seguro que cuando Ella y su compañera decidieron subir este vídeo que habían hecho para un proyecto de clase a no esperaban volverse virales, arrasar entre la comunidad española de TikTok y superar los 3.5 millones de reproducciones.

Ambas tenían que grabar un vídeo para un proyecto de clase de español del instituto y decidieron grabarse haciendo unas galletas. El vídeo de poco menos de dos minutos una pequeña joya audiovisual absolutamente desternillante.

"Hola clase. Nosotros estamos haciendo unas galletas", empiezan diciendo con un acento inconfundiblemente inglés. "Primero no olvide lavar los manos. Luego precaliente el horno a la Three Fifty grados", continúan con las instrucciones.

Pero sin duda una de las frases estrella es cuando dicen que hay que echar "una cucharilla de bicarbonito de Soria" en referencia al bicarbonato de sodio de la receta.

El genial video tiene más de 2500 comentarios, la mayoría de ellos de españoles. "Así se sentirán ellos escuchando nuestros proyectos en inglés", comento Sofi. "si este es el español que le dan en el colegio, pues muy bien por ellas, xq mi inglés del cole no me enseñó ni a presentarme", apuntó José Galvoza. "Me da risa como siempre dicen “los manos” nunca usan los pronombres demostrativos bien", ha dicho babykorns riéndose.