El dueño de un piso en alquiler le contesta 11 años después: "He estado fuera el fin de semana"

La vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones de muchas personas y uno de los principales problemas a los que se enfrenta España como país.

Cada vez son más las personas que usan páginas web y aplicaciones como Idealista para ver buscar pisos que alquilar o comprar y cuando ves algo interesante tienes que lanzarte a por el corriendo porque si no desaparece.

Ha sido el tuitero @MColmenar27 quién ha publicado el cruce de mensajes que ha tenido con el dueño de un piso y por el que ha tenido que esperar más de 11 años.

"Hoy después de este 11 años me ha llegado respuesta de un propietario de una vivienda en alquiler en Madrid. Me parece divertido compartirlo", ha escrito junto a un pantallazo en él se ve el mensaje que envió el 17 de febrero de 2012 por Idealista.

"Se le hizo largo el finde. También me sorprende en ese periodo que se haya casi duplicado el precio de la casa", añade Miguel Ángel en un tuit que ha sido 126.000 seguidores.

"Llámame por teléfono mejor, he estado fuera el fin de semana de entierro y no he visto nada hasta ahora. Me comunico mejor por teléfono, con los mensajes soy muy dejado y los miro de vez en cuando" le contesta el dueño del piso que añade "un saludo y disculpa por no contestar antes".

Muchos están flipando con la tardanza en responder del casero pero lo que hace que todos se lleven las manos a la cabeza es el precio del alquiler que en una década ha pasado de 675 euros a 1200 euros.

"Y en 11 años el piso paso de 600 a 1200. Genial y terrorífica descripción de la realidad ahora mismo en Madrid", escribía @jukaPerci.

Incluso le aconsejaban a Miguel Ángel contestar en 2034 con un "perdona, estaba un poco liado estos días".