Este anuncio de alquiler en Tenerife por 270 euros no puede ser real: "Estoy chillando"

Entrar en páginas web de venta y alquiler de viviendas es la manera más efectiva de buscar piso, pero también es común llevarse algún que otro susto. Los precios cada vez son más caros y no es raro encontrarse con alquileres completamente surrealistas.

Es por ello que, cada cierto tiempo, suelen llegar a Twitter imágenes de las ofertas más disparatadas que habitan en esa clase de páginas. De hecho, cuentas como @elzulista, de cientos de miles de seguidores, se dedican a recopilarlas en sus perfiles.

En este caso, ha sido el tuitero @antoniofloglez quien ha descubierto esta habitación, si es que se puede llamar tal cosa, en Güímar, un municipio de Santa Cruz de Tenerife. "Estoy chillando", comenta el usuario en su tuit, en el que adjunta un par de pantallazos de la oferta en cuestión.

Como se puede ver en las capturas de pantalla compartidas por Antonio, por 270€ al mes uno puede vivir en esta peculiar habitación, que esencialmente es una especie de cobertizo en medio de la nada en el que han metido un colchón y poco más.

En la primera imagen, en la que se ve la estancia por dentro, se aprecia su pequeño tamaño y el poco empeño que han puesto en que parezca un lugar habitable. Las baldosas del suelo están rotas y desniveladas, la pared está al descubierto y hay un intento de encimera improvisada hecha de escombros.

En la segunda captura se ve la "habitación" por fuera y la impresión que da es aún peor. Se ve claramente que está en medio de un descampado y que es una estructura destinada al almacenaje o a la ganadería, y no un sitio mínimamente apto para vivir.

Como es comprensible, las respuestas se han llenado de gente flipando y sin llegar a creerse que se trate de una oferta real. "No te creo", comenta alguien, a lo que el autor del tuit le responde con humor: "Rural experience, with camita empotrada a la pared de la huerta".

Otros se asombran ante la evidente falta de baño, agua corriente, ventilación y demás básicos. "Pero eso es fake no? es para la coña... no? yo no me lo creo, si eso es un cuarto de apero donde cagan las cabras... y para el baño lo hago en un cubito?", responde un tuitero.

En general, las respuestas al tuit se han llenado de bromas de todo tipo que podrían resumirse en "me río por no llorar". Más allá de las risas, debería ser ilegal (si no lo es ya) que alguien pueda llegar a ganar dinero alquilando un zulo así. Por suerte, parece ser que el propietario ya ha borrado el anuncio de la web.