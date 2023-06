La emocionante dedicatoria que una joven hizo a su abuela en su TFG por el motivo más poderoso

En nuestra sociedad mmuchos abuelos forman una parte muy importante del día a día de sus nietos y las relaciones que se forman entre nietos y abuelos son de las más especiales que existen. Muchos nos acordaremos de ellos y de lo que hicieron por nosotros toda la vida.

La joven tuitera @sandrucb ha compartido una publicación con dos imágenes a sus seguidores titulada "A mi abuela" en la que nos enseña la enternecedora dedicatoria que le hizo a su abuela en el Trabajo Fin de Grado de la carrera de Enfermería.

El tema elegido por Sandra para su TFG era la demencia en las personas mayores y llevaba por título "Soledad y demencia, una relación aún desconocida".

El tuit con el texto cuenta con más de un millón de reproducciones, más de 35.000 me gusta y muchos comentarios aplaudiendo a la joven por su preciosa dedicatoria.

La poderosa dedicatoria del TFG es una de las cosas más bonitas que hemos visto por Twitter en mucho tiempo. "A mi abuela, y a quienes olvidaron la vida antes de dejarla", escribió Sandra.

Sandra ha explicado sobre la demencia que "una de las reiteraciones y conclusiones del estudio es la falta de atención e investigación sobre el tema".

Algunos usuarios han preguntado a Sandra si hubiera una posibilidad de poder leerlo entero: "Me has sacado una lagrimita por vivir esa situación, hay alguna manera de leerlo entero?".

Ella le respondió al momento: "Hola! Estoy que no quepo en mí!! Mañana me reúno con mi tutor; le preguntaré sobre esa posibilidad que varios me habéis preguntado! gracias, gracias y gracias!".