El emotivo vídeo de una madre explicándole a su hijo que tiene cáncer que han visto 16 millones de personas

Este video desgarrador documenta una conversación que ninguna madre debería tener con sus hijos, explicando lo que el cáncer le hará.

Después de ser diagnosticada con cáncer de ovario en etapa 3C en 2015, Hayley ha atravesado muchas batallas con su salud, lo que la llevó a tener que explicarle a su hijo, Weston, qué le hará el cáncer.

"Dios tiene planes para todo el mundo y nunca sabes el plan que tiene para nosotros. Algunas veces dejan que los padres y las madres se queden aquí en la tierra para que cuiden de sus bebés y otras veces los mandan al cielo y los convierten en ángeles guardianas", explica Haley a su hijo Weston.

"Un día me va a llevar al cielo donde no voy a tener ningún dolor, no voy a tener que vomitar más y no tengo que estar triste pero papa va a estar aquí contigo", dice Haley.

Después le pregunta a su hijo que le diga dónde puede encontrarla cuando no este y este responder: "En mi corazón pero siempre te echaré de menos".

"Eso fue duro, no se que decir", dice Haley al final del vídeo a su madre cuando su hijo ya no está presente.

Un duro viaje contra el cáncer

Taylor Odlozil, un ingeniero, de Breckenridge, Colorado, EE.UU., ha estado al lado de su esposa en cada paso de su viaje contra el cáncer y apoyándola durante la quimioterapia.

"Estábamos a dos meses de nuestra boda cuando descubrimos en cuestión de 10 segundos que nunca podría tener hijos y que se estaba muriendo. Todavía me hace temblar cuando pienso en eso", ha declarado Taylor a today.com.

Taylor dijo que Haley lo sentó una semana después de su diagnóstico y le dijo que podía "seguir adelante y encontrar a otra persona".

Después de nueve semanas de quimioterapia para reducir los tumores de Haley, la pareja se casó. Pero la semana después de su boda, la pareja recibió un golpe devastador.

"Básicamente, el médico nos dijo que la quimioterapia no hizo absolutamente nada y que los tumores no se redujeron en absoluto. De hecho, crecieron", dice Taylor, y agrega que el médico de Haley lo apartó para darle un pronóstico aún más sombrío. "Fue entonces cuando descubrí que le quedaban seis meses".

Por suerte ese doctor se equivocó y aunque el pronóstico de Hailey sigue siendo fatal continua luchando siete años después.

Durante un período de tiempo en el que el pronóstico de Haley era prometedor, la pareja, que había soñado con convertirse en padres desde que se conocieron, recurrió a la ayuda de la gestación subrogada para dar la bienvenida a su hijo, Weston.

"Es el niño más cariñoso y afectuoso", dice Taylor. "Él va a ser lo que me salve para estos próximos meses que van a ser bastante difíciles".

En octubre de 2022, luego de una obstrucción intestinal, los médicos de Haley le dijeron que no tenía opciones.

"Ya había pasado el punto de la cirugía", dice Taylor. "Hasta el cirujano de Nueva York dijo 'no la voy a volver a operar'".

El Día de Acción de Gracias de 2022, Taylor compartió la historia de la familia en TikTok. En ese momento, dice que tenía alrededor de 200 seguidores y varios meses después ya supera los dos millones.