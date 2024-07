¿Esta carne está cruda o al punto? El debate que ha dividido a las redes

Cuando voy a un restaurante, me encanta pedir steak tartar. Para quien no conozca este plato, básicamente es carne cruda macerada con algunas salsas y especias durante un rato. El resultado es bastante fresquito, lleno de sabor y único cuando está bien hecho. Soy, por tanto, amante de la carne poco hecha. Así que imaginad mi sorpresa cuando en las oficinas de Flooxer Now me han informado de este debate que estaba aconteciendo en redes sociales: la gente dice que esta carne está poco hecha. Observadlo vosotros mismos y juzgad con prudencia.

Las respuestas no se han hecho esperar. "El veterinario aún puede salvarlo" dice uno, "Paracetamol cada 8 horas por 3 días y como nuevo" dice otra. Hay hasta quien exclama que con una RCP bien aplicada se arregla el asunto. Es una lástima leer estos comentarios ante una pieza de carne que claramente está perfecta para comerse tal cual se presenta en el vídeo. Ese rojo indica de forma precisa que la comida ha estado calentándose lo justo y necesario para que cualquiera con un paladar que haya pasado la ITV pueda disfrutarla.

Por suerte, también hay reacciones de gente sensata. "De hecho está un puntito pasado" afirma un valiente ante la muchedumbre, "PUNTO JUSTO" exclama victorioso otro. Algunos se ponen técnicos, indicando que esa carne está medium rare y lista para degustarse. Todos ellos arrojan algo de cordura ante un debate claramente inexistente, dado que esa carne está perfecta. Roja, sí, por supuesto, ese es el punto adecuado. En las oficinas ya se están montando dos equipos al respecto: los que nos gusta así y los equivocados. Y ahora procedo a llamar para reservar hoy en un restaurante cercano a la ofi, porque claramente esto solo se cierra con una buena parrillada en grupo.