Hiperlaxia: el vídeo viral que ha llamado la atención sobre este aparente superpoder

¿Alguna vez has conocido a alguien con hiperlaxia? Esta curiosa condición hace que las articulaciones sean mucho más flexibles de lo habitual, y que las personas puedan hacer gestos que resultan imposibles para la mayoría. Una de las formas de hiperlaxia más habituales es aquella en la que se pueden doblar los codos hacia el exterior, pero también es muy común conseguirlo con las falanges de los dedos. El llamativo caso de esta chica ha hecho que muchos se sorprendan con los límites a los que puede llegar la hiperlaxia.

Las falanges de los dedos de esta chica son tan flexibles que es capaz de colocar el pulgar tan atrás como para sujetar una lata entre el dedo y el dorso de la mano. La flexibilidad del resto de sus dedos le ayuda a sujetar con firmeza la lata, lo suficiente como para beber de ella. Parece que sus amigos estaban tan alucinados con esta capacidad que le pidieron permiso para grabarla mientras lo hacía, y ahora se ha convertido en todo un fenómeno en redes.

Por desgracia, la hiperlaxia también viene acompañada de algunos contras, que empiezan a notarse cuando se avanza en edad. Una flexibilidad excesiva de las articulaciones puede derivar en problemas y dolores con el paso de los años, y es por eso que es importante que las personas con hiperlaxia no las fuercen demasiado. Pero esta misma lección es aplicable a las personas con una mala postura, las que acostumbran a trabajar forzando algunas articulaciones o las que tienen la manía de hacer crujir ciertas partes de su cuerpo. Cualquier movimiento que no sea natural para el cuerpo humano es, por lo general, un movimiento que no debe realizarse de forma habitual; ¡y sujetar una lata con el dorso de la mano es, sin duda, uno de esos gestos a evitar!