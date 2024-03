Esta influencer de Las Vegas tiene tatuado un QR en el brazo que nunca la defraudará y todos están flipando con él

Meiying Rentas es una influencer y modelo de Las Vegas de 25 años que acumula más de 290.000 seguidores en Instagram y 950.000 seguidores en TikTok. Gran parte de su audiencia viene de su amor por los tatuajes, de los que tiene más de 90 por todo el cuerpo y de los videos en ropa interior bailando y enseñándolos.

Pero ha sido en tatuaje especial en concreto el que ha superado la barrera de su audiencia y se ha vuelto viral apareciendo como noticia en varios medios anglosajones hasta llegar a nosotros. Esta joven llamada @dudewheresmyink en Instagram tiene un genial tatuaje de un QR en su brazo que cuando lo escaneas te muestra el video de Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

"En mi grupo de amigos, nos rickrolleabamos unos a otros. Quería superar a todos", dijo Meiying Rentas a SWNS.

"Rickrolling" es una broma que consiste en trolear a una persona desprevenida con un enlace al vídeo musical de la mítica canción de 1987.

Rentas dijo que se hizo su primer tatuaje cuando tenía 18 años y que se "enganchó instantáneamente" a la tinta: la molécula de serotonina y E = mc² son algunas de los primeros diseños que puso en su piel.

Tiene 97 tatuajes repartidos por todo su cuerpo, incluido un Freddie Mercury, una rama de olivo y una araña en el lado izquierdo de su cara.

Rentas cree que sus tatuajes son una "línea del tiempo" de su vida y, por ejemplo, tiene un tatuaje de flor que cubre una cicatriz en su pecho resultado de una cirugía de emergencia para extirpar unos quistes.

"Mi código QR es mi favorito. Es sobre lo que más me pregunta", compartió Rentas que dice que es un éxito entre los DJ y los asistentes a las discotecas.

"La gente al azar pregunta si pueden escanear mi brazo", dijo. "Todo el mundo está obsesionado con él".

Decidió hacerse el tatuaje QR en junio de 2022 para superar a sus amigos con las bromas de Rickroll.

La tinta tenía que ser precisa para que funcionara al escanearla, por lo que el tatuaje llevó cuatro horas y costó 250 dólares.

"La mayoría de las veces alguien que pasa dice: 'Guau, eso es genial'. ¿Puedo escanearlo?'", dijo Rentas y "Luego se echan a reír cuando suena”.

Los códigos QR no caducan, pero el contenido o el enlace pueden volverse inaccesibles o romperse, pero "Hasta ahora, este todavía funciona".