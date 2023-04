Esta tatuadora se negó a hacerle un tatuaje a una chica por este motivo

Las personas se tatúan todo tipo de diseños y los artistas se tienen que enfrentar a veces a las peticiones más originales y variopintas como le ha sucedido a la tatuadora y youtuber colombiana Leidy Mora.

Ella se dedica a compartir en redes sociales sus creaciones y su vida como tatuadora pero recientemente se ha vuelto viral por negarse a hacer un tatuaje a una clienta. "Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar a esto: ¿sororidad? ¿ética? O simplemente que no quiero formar parte de estas cosas", ha asegurado en este vídeo.

"Como mujer digo, yo no me debo prestar para hacer esto" comentaba Leidy Mora que aseguró que se arrepiente de haber hecho algún tatuaje parecido hace unos años.

Al principio de la conversación todo parecía normal pidiendo el presupuesto y las dimensiones del tatuaje hasta que la tatuadora le preguntó qué es lo que quería exactamente y la clienta le respondió: "Propiedad de Víctor para siempre". Fue ahí cuando @leidymora_666 se negó a hacérselo, nunca había rechazado hacer un tatuaje a un cliente pero no se podía permitir ella misma hacer un tatuaje que atentará contra la moral de una mujer.

"En el estudio no realizamos este tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer, en esta ocasión no podemos ayudarte", fue su respuesta.

"¿Por qué alguien querría tatuarse 'propiedad'? No eres una cosa, me parece triste. No era una broma, era una cosa seria. Todavía estoy en shock de ver que alguien quiere tatuarse algo como 'propiedad de Víctor", dijo Leidy Mora.

El video cuenta ya con más de 150.000 me gustas, con 1 millón de reproducciones con la mayoría de comentarios estando completamente a favor de la decisión que tomó Leidy Mora.

En el video comenta que los tatuajes más demandados y que ha tenido que hacer son de borrar o tapar el nombre de parejas y fechas pero lo que no se había encontrado nunca era uno en el que pusiera "propiedad".

Finalmente, ha asegurado @leidymora_666 que eso "no es sano" y siente tristeza "porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran". "Lo he visto en mi estudio de tatuajes, muchas veces", comenta apenada Leidy Mora a sus seguidores.