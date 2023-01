Estaba buscando libros en el rastro cuando se encuentra una sorprendente nota

Los libros cuentan la historia que está escrita en ellos pero, a veces, también la historia de las personas que los compraron, regalaron y disfrutaron. Esa historia la podemos ver a través de dedicatorias, firmas, marcadores o incluso notas que la gente deja guardadas o escondidas dentro de los libros.

La usuaria de Twitter @datenshiburu estaba el domingo 22 de enero de paseo por el rastro mirando libros de segunda mano cuando encontro una joya, un clásico como 'Cumbres Borrascosas' de Emily Bronte por sólo cinco euros. Pero la verdadera joya se encontraba dentro cuando al hojear el libro encontro que el anterior dueño había escrito.

"Hoy he ido al rastro, de casualidad he abierto un libro por una página aleatoria y me he encontrado con una nota muy especial", ha escrito @datenshiburu en un tuit, junto a las fotos del libro, que acumula 16.000 'me gusta' y ha tenido un alcanza de 800.000 personas.

La emotiva nota de alguien que parece no lo está pasando muy bien dice lo siguiente: "Tengo casi 57 años y tengo que reconocer que exista la amistas y el amor pero no para mí. Desde ahora en adelante trataré de ser feliz con los pequeñas cosas de la vida y sin contar con nadie. Tengo que hacer cosas sola, la primera ir al cine y otras muchas y cuando las vaya consiguiendo las apuntaré en esta libreta. Buscar la felicidad en la música, la lectura, los paseos, etc".

"La verdad es q estuve pensando varios minutos q poner porque es tristísima pero a la vez me pone contenta q decidiera escribir sobre las cositas q iba a hacer para ser feliz y apreciar la vida... yo solo espero q le vaya genial y piense diferente sobre la amistad y el amor", apuntó @datenshiburu en segundo tuit explicando porque había puesto que la nota era especial.