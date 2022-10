El fantástico vídeo de Karina pidiéndole a Putin que "Don't press the button" se convierte en canción

Llevamos ya más de siete meses de guerra en Ucrania desde que Vladimir Putin decidiera invadir el país. Desde entonces han sido numerosos los rostros públicos y famosos de todas las partes de mundo los que han pedido la paz y se han dirigido al presidente ruso para que acabe con la guerra.

La amenaza de Vladímir Putin sobre un posible uso de armas nucleares mantiene en alerta a todo el mundo.Una de las personas preocupadas por esta situación es la cantante española Karina.

En un genial vídeo con un inglés de lo más divertido Karina le dice a Putin que no apriete el botón nuclear. "Queridos amigos de Instagram hoy va este vídeo para el señor Putin. Don’t press the button. The button pum no, ya ha muerto mucha gente, muchas personas, mucha people" y le pide que este "quietito tikirisi. Mejor hablar, talk you".

El mensaje se ha vuelto viral por la ternura, la espontaneidad y lo sincero del mensaje de la cantante jienense. "Vamos a ver ¿Karina por qué no gobierna este pais?", comentaba @flamencayeye15 y "Eres estupenda, pero a, este hombre le da igual, me encantaría que te viese y cambiase de opinión, pero difícil", apuntaba @pilar.gomezalarza.

Incluso el cantante y presentador David Ordinas decidió convertir el discurso de Karina en una canción que se nos queda corta con sólo 30 segundos pero que es igualmente genial.

María Isabel Llaudés Santiago, conocida como Karina, es una cantante y actriz española nacida en Jaen en 1946. Tuvo gran éxito en los años 1960, 1970 y 1980 en España, México y en toda América Latina, con canciones como 'Concierto para enamorados', 'Luna blanca', '¡Oh, Carol!', 'Ahora que estuviste lejos', 'Ven, aquí siempre estaré', 'Tú seras mi baby', 'Las flechas del amor', 'Romeo y Julieta', 'El baúl de los recuerdos', 'La fiesta' o 'En un mundo nuevo', con la que quedó en segunda posición en Eurovisión 1971.