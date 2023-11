El filtro viral de TikTok que crea gratis tus fotos de anuario americano con inteligencia artificial: ¿cómo utilizar AI Studio Photo?

Cada vez son más los usuarios que disfrutan utilizando la inteligencia artificial debido a que no dejan de aparecer nuevas herramientas y a que suelen ser muy fáciles utilizar, motivo por el que no es de extrañar que también estén apareciendo nuevos filtros que aprovechan estos avances. Hace ya varias semanas que las redes se quedaron fascinadas con el filtro que cogía su rostro y recreaba diferentes fotografías de anuarios escolares con él, algo que provocó que TikTok se llenara de este tipo de vídeos.

Pero, debido a que este no solo era de pago, sino que tampoco se podía utilizar directamente desde dentro de la aplicación, son muchos los usuarios que se quedaron con las ganas de probarlo. Por ello, no es de extrañar que ahora se haya viralizado un filtro que no solo consigue un resultado muy parecido al de este, sino que, además, se puede utilizar directamente desde dentro de TikTok.

En este caso, se trata de un filtro llamado "AI Studio Photo", en el cual se graban y, directamente, les recrea una imagen de ellos en un anuario escolar. Y, aunque el resultado no es igual que el del otro filtro, sí que consigue un resultado muy parecido y ha conseguido sorprender, por lo que no es de extrañar que ahora muchos de los que pagaron por el anterior se arrepientan de haberlo hecho.

Sin duda, este tipo de herramientas resultan divertidas para todos los públicos, algo que puede verse al ir a mirar quiénes la han utilizado, donde hay usuarios de todas las edades y perfiles. Por este motivo, no sería de extrañar que este filtro se haga todavía más viral que el anterior y que sigan apareciendo nuevos TikToks con este, ya que no solo es mucho más cómodo y sencillo de utilizar, sino que además es gratuito, algo que siempre gusta a todos.