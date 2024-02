Finge tener acento británico ante sus alumnos para ponerlos a prueba, y la reacción de los estudiantes es mundial

Si hay algo que cada vez está más claro es lo necesarias que son las charlas sobre educación sexual en las escuelas e institutos, las cuales no solo permiten a los jóvenes saber cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y desmienten mitos, sino que también muestran lo importante que es el consentimiento, entre otras cosas. Pero, por mucho que uno sea consciente de todos estos detalles, hay ocasiones en las que la confianza que les transmite una persona puede llegar a jugarles en su contra, algo que una educadora quiso dejar claro durante su charla de la forma más inesperada posible.

Esto es algo sobre lo que ha hablado la tuitera Godlyenough en su tuit viral, en el que ha confesado que ella tuvo una clase de educación sexual cuando estaba en el instituto que le marcó. Porque, pese a que la educadora que fue a darles la charla era, aparentemente, británica, después de unos 45 minutos dejó a un lado al personaje que estaba interpretando y reveló que llevaba todo el tiempo falseando este acento. Pero, aunque esto ya es algo que sorprendió de por sí a todos los estudiantes, el motivo por el que lo hizo consiguió dejarles todavía más impactados.

Tal y como ha explicado la tuitera, no descubrió esta mentira hasta que no terminó la charla, cuando empezó a hablar con su voz y acento real, momento en el que les advirtió sobre que esto es algo que podría ocurrir en el ámbito de la salud sexual de una persona. Porque, por mucho que alguien le diga que se ha hecho alguna prueba, que está sano, o cualquier otro argumento, uno no puede fiarse a no ser que esté totalmente seguro de que no está mintiendo, motivo por el que siempre es mejor protegerse y no jugársela.

Esta es una historia que ha conseguido sorprender a los tuiteros tanto como a los estudiantes que estuvieron en aquella charla, motivo por el que muchos han aplaudido la brillante estrategia que utilizó esta mujer. Además, han destacado lo efectiva que fue, ya que fue algo tan impactante que la tuitera sigue acordándose incluso años después, algo que muestra que, claramente, funcionó. Sin duda, hay ocasiones en las que es más importante la forma en la que uno hace llegar el mensaje que el mensaje en sí, algo que esta mujer ha demostrado con esta ingeniosa estrategia.