Frases hechas que la gente dice mal: las mejores respuestas al tuit viral que lo está petando

España es un país de refranes y, en general, de frases hechas. Todos, en mayor o menor medida, usamos frases hechas en nuestro día a día y en prácticamente cualquier situación. Son parte de nosotros, de nuestra manera de expresarnos y de nuestra cotidianeidad. Sin embargo, a pesar de que formen parte del inconsciente colectivo, hay muchas frases hechas que decimos mal, algo que da pie a situaciones muy graciosas.

Estos últimos días, precisamente, se ha estado haciendo muy viral un tuit en el que un usuario recopila algunas frases que la gente dice mal. Algunos ejemplos son los siguientes: "Estoy entre la espalda y la pared" o "Siento que soy un cerdo a la izquierda". Pero es en las respuestas a este tuit donde nos encontramos con verdaderas joyas.

Por ejemplo, una usuaria responde al tuit con: "En el instituto los alumnos dicen mucho "Lo cortés no quita lo caliente", y reconozco que tiene un doble significado que me da repelús". "Ayer una adolescente me dijo que la profesora se defendió a "escudo y a espada"", respondió otro usuario. "Al pie del camión", "En misa y replicando", "Pedirle peras al horno", "Sodoma y Gomera"... son solo algunos desternillantes ejemplos de las cientos de respuestas y frases que nos podemos encontrar. Otra usuaria ha compartido en las respuestas al tuit una lista con decenas de frases hechas con erratas que ha ido recopilando desde hace algunos años.

Si nos paramos a pensar, lo más probable es que cualquier de nosotros conozca a alguien que cometa algún error cuando dice refranes o frases hechas. Incluso puede ser que ese "alguien" seamos nosotros mismos, para qué escondernos. Pero bueno, quizás esa sea la verdadera magia que reside en estas expresiones de toda la vida: que hasta cuando nos equivocamos al decirlas, nos gustan.