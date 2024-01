Fuertes críticas contra un streamer por maltratar al gato de su novia, al que lanza violentamente contra el suelo

Pese a que cada vez existe más conciencia alrededor del bienestar animal y de lo importante que es tratar bien a todos los seres vivos, sin importar si son humanos o animales, todavía hay personas que no comparten estos valores. Y, por lo que parece, este es el caso de Oky, un streamer al que en estos momentos están criticando duramente por maltratar al gato de su pareja, la influencer Sasha Ferro.

Esto es algo que ha hecho durante uno de sus directos, algo que la comunidad no ha tardado en clipear y empezar a compartir. En este vídeo, se muestra cómo el streamer está agarrando a este animal, el cual no deja de moverse porque quiere bajarse. Pero, en lugar de soltarle para que este pueda irse por su cuenta, Oky lo agarra más fuerte y lo lanza como si se tratara de una pelota, algo que ha horrorizado a todos los que han visto este clip.

Además, son muchos los que se han sorprendido al ver que la chica apenas reacciona la actitud de su novio, ya que la mayoría confiesa que no podría tolerar que nadie le hiciera eso a sus animales. Pero, por lo que parece, esta influencer no lo ve de esta forma, ya que más tarde le defendió en las redes sociales, donde aseguró que esto ocurrió porque el chico estaba enfadado, pero que no pasaba nada porque los gatos "siempre caen parados en cuatro patas".

Y, aunque ambos han intentado defender este clip y justificar lo ocurrido, la mayoría de las personas consideran que tan solo son excusas, y que nada justifica la actitud tan violenta que tuvo este chico. Además, son varios los creadores que también han saltado contra esta situación, como es el caso de ElDed o RickyEdit, quienes se han mostrado muy críticos con Oky. Sin duda, nadie debería tratar así de mal a ningún otro ser vivo y, por suerte, cada vez son más los que ponen el foco sobre estos problemas y no dejan que estas actitudes pasen por alto.