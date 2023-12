Una gata esterilizada sorprende a su dueña al robarle la cría a otra gata y traérsela a casa

Cuando uno esteriliza a sus animales, suele dejar de preocuparse por la posibilidad de que estos puedan sorprenderles un día trayendo a una cría a su casa, ya que saben que no pueden ni quedarse embarazados ni dejar embarazados a otros. Pero, por lo que parece, uno no puede dejar de preocuparse de esto ni si quiera cuando están esterilizados, algo que ha demostrado Vero, una tuitera a la que su gata la ha sorprendido al traer a una cría de forma totalmente inesperada.

Porque, debido a que su gata está esterilizada, sospecha que debe habérsela robado a otra gata, ya que, si no, no se explica de dónde puede haberla sacado. Y, por lo que parece, la madre debía ser amiga de su gata, porque esta también terminó apareciendo en su casa, por lo que la tuitera ha decidido hacerles un hueco tanto a la madre como a su cachorro. Aun así, confiesa que no los adoptará ella, sino que los cuidará hasta que el bebé sea lo suficiente grande como para que alguien pueda acogerlos en su hogar.

Pero, aunque esto ha sorprendido a muchas personas, parece ser que no es algo tan poco común, ya que hay varios tuiteros que han confesado que a ellos sus gatos les hicieron algo parecido. Este es el caso de Mel, quien ha explicado que, en vez de traerle al cachorro, directamente le trajo a la gatita embarazada, a quien su propia gata le hizo espacio para que pudiera dar a luz en su casa.

Sin duda, las historias de gatos siempre consiguen enamorar a las redes por lo curiosos y adorables que son, algo que aumenta todavía más su efecto cuando hay un cachorro de por medio. Y, como era de imaginar, después de ver la foto del pequeño, ahora son muchos los usuarios que desean saber más sobre él y esperan que pueda crecer totalmente sano.